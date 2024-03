Jacek Rozenek przeszedł rozległy udar mózgu w 2019 roku. Mężczyzna został uratowany w ostatniej chwili. Przez długi czas musiał walczyć o powrót do sprawności, choć skutki apopleksji odczuwa do dziś. Nie chodzi wyłącznie o kwestie zdrowotne, gdyż w związku z rekonwalescencją aktor musiał się zadłużyć. Okazuje się, że w końcu pojawiło się światełko w tunelu. Rozenek jest szczęśliwie zakochany i mówi o sformalizowaniu związku.

Jacek Rozenek jest zakochany. Wyjawia plany na przyszłość

Aktor musiał bardzo walczyć, by móc wrócić do sprawności. Były mąż Małgorzaty Rozenek-Majdan staje na nogi i patrzy w przyszłość z uśmiechem. Okazuje się bowiem, że postanowił się otworzyć na relacje i odnalazł w życiu miłość. Wybranką serca jest tajemnicza Maria, która jest młodsza od Rozenka o 20 lat. Podczas premiery teatralnej, aktor pojawił się jednak bez ukochanej. Zdjęcia Rozenka z partnerką znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Podczas rozmowy z portalem Jastrząb Post wyjawił, co jest powodem jej nieobecności. Wypowiedział się także na temat formalizacji związku.

Proszę mi wybaczyć zasłonę mojej prywatności. Jak widać, na spektaklu jestem sam, ale dlatego, że moja partnerka nie mogła ze mną przyjść (...) Udał mi się nowy związek nadzwyczaj i pewnie będę chciał go zalegalizować, ale jeszcze nie poczyniłem żadnych kroków. Zastanowię się nad tym

- opowiedział aktor.

Jacek Rozenek jest już po dwóch rozwodach. Ma trzech synów i dobre relacje z byłą żoną

Mimo że aktor ma na koncie już dwa rozwody, nie zraża go to do myślenia o kolejnej formalizacji związku. Jego pierwszą żoną była Katarzyna Litwiniak, która zmarła w 2020 roku. Przez lata zmagała się z nowotworem. I to właśnie ze związku z Litwiniak ma syna Adriana. Kolejną partnerką Rozenka była Małgorzata Kostrzewska - obecnie znana jako Małgorzata Rozenek-Majdan. Pobrali się w 2003 roku i mają razem dwóch synów - Stanisława i Tadeusza. Do rozwodu doszło w 2013 roku. Byli małżonkowie pozostają w bardzo dobry relacjach. Rozenek wielokrotnie dziękował byłej żonie i jej obecnemu mężowi za to, że zajęli się jego synami, gdy on nie był w stanie. - Czułem ogromną wdzięczność dla Małgosi i dla Radka, że mogą się nimi zaopiekować w takiej trudnej sytuacji. I to jest tyle. A to, że oni są… że są moimi przyjaciółmi takimi najgłębszej miary to ja zawsze wiedziałem. Nie jestem w stanie powiedzieć, jak bardzo jestem wdzięczny - mówił w rozmowie z Moniką Jaruzelską w "Gwiazdozbiorze Jaruzelskiej".

