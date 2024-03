Monika Richardson z pewnością może powiedzieć, że nie ma szczęścia do mężczyzn. Dziennikarka ma za sobą trzy rozwody - ostatni ze znanym aktorem Zbigniewem Zamachowskim. Niedawno rozstała się z Konradem Wojterkowskim, który miał olbrzymie długi i związała z Arturem G. Mężczyzna usłyszał prawomocny wyrok i niedługo trafi do więzienia.

Nowy partner Moniki Richardson skazany. Jej znajomy komentuje sprawę

Dziennikarka z pewnością ma przed sobą trudny czas. Jej nowy partner Artur G., został prawomocnie skazany. Jak donosi portal ShowNews, ukochany Richardson ma za sobą kryminalną przeszłość. Sąd Apelacyjny w Warszawie rozpatrywał jego apelację od wyroku Sądu Okręgowego Warszawa-Praga, który zapadł w zeszłym roku. Z dokumentów, do których miał dotrzeć portal ShowNews, wynika, że Artur G. był zamieszany w przemyt papierosów i wyłudzanie VAT-u. Już wcześniej przebywał w więzieniu. Tym razem oskarżono go o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, a także pranie pieniędzy. Do tej pory udawało mu się unikać kary, choć groziło mu dziesięć lat pozbawienie wolności. Przez ten czas mężczyzna określał się jako osoba bezrobotna, sporadycznie handlująca odzieżą lub podejmująca się prac dorywczych. Już niedługo zamieni brak zatrudnienia na zawód: więzień. Artur G. wsparł Richardson, gdy miała problemy finansowe. Stali się sobie bliscy, a nawet razem zamieszkali. Nie było jednak tak pięknie, jak się mogło wydawać.

Artur czuł, że Monika chwilami się go wstydzi, że jest obok niej jakby na doczepkę między jej wspomnieniami o Zamachowskim i Konradzie. Jeszcze przed dzisiejszą rozprawą Artur zabrał od niej swoje rzeczy. Pójdzie siedzieć, ale Monika przyjęła ten fakt z pewną ulgą

- wyznał znajomy z otoczenia dziennikarki w rozmowie z ShowNews.

Monika Richardson wróci do TVP? Kolega po fachu ocenia

Gdy doszło do zmian we władzach mediów publicznych, Monika Richardson powiedziała nam, że zastanowiłaby się nad tą propozycją. - Na pewno bym rozważyła kwestię powrotu, jakby padła taka oferta - wyznała. Michał Olszański, który powrócił do Telewizji Polskiej, pozostaje z dziennikarką w kontakcie. Wypowiedział się na temat Richardson podczas rozmowy z nami. - Zawsze myślę o niej ciepło i jestem jej przychylny. Gdy tylko mogę to podkreślam, że to jest świetna dziennikarka. Taka bardzo szybko i dobrze reagująca, bo to inteligentna i mądra kobieta. Miała trochę różnych błędów publicznych, za bardzo medialnie ukazując swoje prywatne sprawy - stwierdził.

Monika Richardson Monika Richardson, KAPiF