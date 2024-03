Marcin Najman to jedna z najbardziej charakterystycznych postaci w internecie. Freak fighter niedawno stoczył pojedynek z Jackiem Murańskim, co przysporzyło mu problemów zdrowotnych, a przede wszystkim problemów z okiem. Samozwańczy "cesarz polskich freak fightów" postanowił podzielić się swoim stanem zdrowia z fanami.

Marcin Najman trafił do szpitala. Przed nim poważna operacja

Najman od lat jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych zawodników freak fightowych w Polsce. Nie chodzi tu o wybitne zwycięstwa, a o bardzo szybkie porażki, których doznaje w większości walk. 9 marca na czwartej gali Clout MMA doszło do pojedynku Najman-Murański, z którego zwycięsko wyszedł ten drugi. "Cesarz polskich freak fightów" upadł, ale sygnalizował włożenie palca do oka, lecz sędzia go liczył. Najman zaliczył piątą porażkę z rzędu. Okazuje się, że u "cesarza" doszło do złamania oczodołu i już wtedy mówiono o operacji. Decyzja była cały czas przesuwana w czasie, ale ostatecznie zdecydowano, że freak fighter trafi do szpitala jeszcze przed Wielkanocą.

Informacja do ludu. Nie martwcie się moi drodzy. Cesarz ostatecznie będzie operowany jutro. Na czas narkozy obowiązki Cesarza przejmie Cesarzowa. Wszystko pod kontrolą. Wrócimy z przytupem

- napisał w poście na Instagramie.

Czeka mnie operacja kontuzjowanego oka i niestety 1 kwietnia będę jeszcze w szpitalu. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy przy kolejnej okazji

- przekazał w mediach społecznościowych Najman, przepraszając fanów, z którymi miał spotkać się 1 kwietnia w Białymstoku. Do operacji ma dojść w Wielki Czwartek, a na wyjście ze szpitala może liczyć dopiero po Wielkanocy.

Wszyscy czekali na tę walkę. Wyszło jak zawsze

W świecie freak fightów często dochodzi do spięć i sprzeczek pomiędzy zawodnikami. Nie inaczej było w przypadku Najmana i Murańskiego, którzy ciągle obrzucali się wyzwiskami. Zapowiadane starcie wieczoru nie było jednak tak spektakularne, jak oczekiwano. 9 marca na gali Clout MMA stanęli naprzeciwko siebie, ale walka zakończyła się po 48 sekundach. Najman leżał na deskach, twierdząc, że przeciwnik włożył mu palec do oka. Sędzia liczył "cesarza" i ostatecznie Murański wygrał przez techniczny nokaut.

