Edyta Górniak jest cenioną i przez wielu uwielbianą piosenkarką. Prywatnie artystka jest mamą dorosłego już syna Allana, którego ojcem jest Dariusz Krupa. Młody mężczyzna nie utrzymuje z nim jednak kontaktów. Ostatnio zdecydował się nawet na zmianę nazwiska i teraz nazywa się Enso.

Edyta Górniak złożyła synowi życzenia. Te słowa chwytają za serca

Chociaż Allan nie ma dobrych relacji z ojcem, to pozostaje w świetnym kontakcie z mamą. Oboje świetnie się ze sobą dogadują i nieustannie wspierają. Zdarza się również, że aspirujący raper towarzyszy znanej mamie w trakcie koncertów czy branżowych eventów. W środę 27 marca syn Edyty Górniak obchodził 20. urodziny. Z tej okazji dumna mama opublikowała specjalny post. Pokazała archiwalne nagranie i skierowała kilka słów od serca prosto do syna. Po zdjęcia dotyczące artykułu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Gdybyś się nie urodził, nie byłoby mnie już tutaj przynajmniej od kilku lat. Miłość do ciebie i odpowiedzialność za ciebie przeprowadziły mnie za rękę przez wszystkie paskudne traumy. Nauczyły wybaczać i pokazały, jak potężna może być miłość matki. Twoje życie udowodniło mi, że dobro i prawda zawsze wygrywają. To twoje życie pokazało mi, jak jestem silna

- napisała na Instagramie. Później wyznała, że Allan jest nie tylko jej synem, ale też przyjacielem i nauczycielem. "Nie mogę tylko uwierzyć, że minęło już tyle lat od tej fotografii. Prawie wszystko się zmieniło. Przede wszystkim stałeś się mężczyzną. Wspaniałym mężczyzną" - dodała.

Edyta Górniak świętuje urodziny syna. Internauci dołączają się do życzeń

Opublikowany post niemalże od razu spotkał się z interakcją internautów. Ci zachwycali się nad wpisem, a także dołączyli się do życzeń. Posypały się same miłe słowa. "Jakie to piękne bardzo emocjonalne i dobre. Dziękuję, że podzieliła się pani taką refleksją emocjami i przemyśleniami" - napisała jedna z internautek. "Piękne słowa, wszystkiego dobrego dla Allana, niech mu się wiedzie jak najlepiej" - dodała kolejna. "Kochana, wszystkiego najlepszego dla Allana i też dla ciebie, bo to też twoje święto. Bądźcie szczęśliwi" - stwierdziła następna. Oprócz tego pod postem pojawiło się mnóstwo polubień oraz emotikon w kształcie serc.