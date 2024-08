Tych dwoje mogło tworzyć jedno z najbardziej znanych małżeństw w polskim show-biznesie. Adrianna Biedrzyńska i Maciej Robakiewicz zakochali się w sobie, studiując w szkole filmowej. Ich historia zaczęła się jak wiele innych, ale zakończyła się tak, że mogłaby być scenariuszem na film. Para postanowiła założyć rodzinę. Zakochani wzięli ślub. Ich rozkwitające uczucie mieli okazję śledzić fani w całej Polsce, gdyż aktorzy wystąpili nawet razem w programie "Czar par". Potem pojawiła się ciąża. Wówczas sielanka się skończyła.

Adrianna Biedrzyńska została porzucona niedługo po porodzie. Wychowywała córkę bez ojca

Adrianna Biedrzyńska nie spodziewała się, że wizja zbliżającej się rodziny odstraszy jej ukochanego. Córka pary, Michalina, urodziła się w 1994 roku. Wówczas aktorka była już u szczytu sławy. Mniej sławny wówczas Robakiewicz ulotnił się, kiedy jeszcze Biedrzyńska nie zdążyła dojść do siebie po pobycie w szpitalu.

Dziesięć dni po urodzeniu dziecka usłyszałam od ojca Michaśki, że nie jest już mną zainteresowany. Ani mną, ani naszą córką

- powiedziała aktorka w wywiadzie dla "Dziennika Wschodniego". Następstwem był rozwód, który ciągnął się przez trzy lata. Po jego finalizacji były mąż aktorki miał zniknąć i przestać utrzymywać kontakty z nią i dzieckiem. Miejsce Robakiewicza naturalnie zajął drugi mąż Biedrzyńskiej, Marcin Miazga. To do niego Michalina miała mówić "tata". Jak podawał przed laty magazyn "Viva!", córka pary, przy rzadkich spotkaniach z ojcem miała się do niego zwracać per "pan". Wspólne zdjęcia Biedrzyńskiej z córką znajdziecie w galerii na górze strony.

Córka Adrianny Biedrzyńskiej odnowiła kontakt z biologicznym ojcem. Robią wspólne zdjęcia

Niestety Adrianna Biedrzyńska nie miała także szczęścia w drugim małżeństwie. Po głośnej aferze finansowej, w którą miał być zaangażowany jej drugi mąż, ponownie się rozwiodła, co jej córka bardzo przeżyła. Po latach jednak Michalina Robakiewicz odbudowała relacje z ojcem, który miał żałować straconych lat. Wiadomo, że od czasu do czasu się spotykają, co można zauważyć w mediach społecznościowych. Widać także podobieństwo córki do ojca. 30-letnia Michalina poszła w ślady rodziców i można ją oglądać w wielu produkcjach, m.in. w "Klanie", gdzie wcieliła się w postać Kamili Chojnickiej.