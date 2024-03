Adrianna Biedrzyńska i Maciej Robakiewicz poznali się w szkole filmowej. Między parą dość szybko zaiskrzyło. Zakochani zdecydowali się nawet na wspólny występ w popularnym wówczas programie telewizyjnym "Czar par". Sformalizowali związek i przez jakiś czas uchodzili za niemal idealne małżeństwo. Mimo to, kiedy aktorka zaszła w ciążę, po jakimś czasie coś zaczęło się psuć. Córka pary urodziła się w 1994 roku. Dziesięć dni po porodzie Maciej Robakiewicz miał oświadczyć, że odchodzi od rodziny.

Adrianna Biedrzyńska została sama z dzieckiem. Maciej Robakiewicz po latach pożałował decyzji

Adrianna Biedrzyńska przechodziła przez niezwykle trudne chwile. Z dnia na dzień została sama z małym dzieckiem. W wywiadzie dla "Dziennika wschodniego" aktorka wyznała, że Maciej Robakiewicz nie interesował się ani nią, ani córką. Mimo to przez trzy lata para utrzymywała jakiś kontakt. Kiedy doszło do sformalizowania sprawy rozwodowej, aktor miał zniknąć bez śladu. Po latach Maciej Robakiewicz wyznał, że żałował swojej decyzji, lecz było już za późno, gdyż przy dorastającej córce nie było ojca. Michalina Robakiewicz zaczęła mówić "tato" do drugiego męża matki, Marcina Miazgi, który pomagał przy jej wychowaniu. To właśnie z nim córka aktorki zbudowała relację. Jak podawał niegdyś magazyn "Viva!", przy sporadycznych spotkaniach z biologicznym ojcem dziewczynka miała nazywać go "panem". Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Michalina Robakiewicz stara się odbudować relację z ojcem

Niestety wraz z upływem czasu drugie małżeństwo Adrianny Biedrzyńskiej z Marcinem Miazgą również się rozpadło. Wówczas dla jej córki był to ogromny cios. Po tym relacje między dwoma kobietami na jakiś czas mocno się pogorszyły. Mówi się, że Michalina Robakiewicz do dziś utrzymuje ze swoim ojczymem bardzo dobre kontakty. Zawodowo kobieta zdecydowała się pójść śladami znanej matki i także jest aktorką. Życie prywatne woli jednak zachować dla siebie i nie wypowiada się publicznie na temat biologicznego ojca. Jako dorosła kobieta zdecydowała się jednak odnowić z nim kontakt. Na jej instagramowym profilu można znaleźć nawet ich wspólne zdjęcia.