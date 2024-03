Dagmara Kaźmierska jest uczestniczką nowej edycji "Tańca z gwiazdami". W programie partneruje jej Marcin Hakiel i tworzą jedną z najbardziej charakterystycznych par w show. Celebrytka zdążyła już usłyszeć kilka gorzkich słów na temat swoich umiejętności tanecznych. Kaźmierska ma w programie wyjątkowo utrudnione zadanie. W przeszłości ucierpiała wskutek poważnego wypadku samochodowego i ucierpiały jej nogi. - Po wypadku już nie jest tak, jak było. Sprawność nie wróci, może być tylko gorzej. To jest kwestia, jak organizm będzie przyjmował starzenie się kości. Nie będzie lepiej. Idzie degradacja. Nie mam chrząstek stawowych, nie mam pięty, bo była zmiażdżona. Mam sztuczne więzadła, implanty. Ruch jest zachowany, jeśli chodzi o staw skokowy. Prawa noga jest natomiast do operacji, bo jest krzywa - wyznała kiedyś w rozmowie z "Super Expresem". Intensywne treningi już dały celebrytce popalić i ostatnio jest w nie najlepszej formie. - Nie mogę. Już widzisz, jak szłam (...). Ja ledwo idę, jak kaczka. Nie mam siły. Modlę się, żeby wziąć zimną kąpiel, żeby wymoczyć te nogi i wyłożyć je do góry. Powoli jest tragedia - wyznała Kaźmierska w rozmowie z reporterką serwisu Jastrząb Post. Celebrytka się jednak nie poddaje i już szykuje się do kolejnego odcinka show. Właśnie zafundowała sobie metamorfozę, a efektami pochwaliła się na Instagramie.

Dagmara Kaźmierska w nowej fryzurze. Celebrytka szykuje się do nowego odcinka "Tańca z Gwiazdami"

Dagmara Kaźmierska szykuje się do kolejnego odcinka programu "Taniec z gwiazdami". Tym razem uczestnicy zaprezentują swoje umiejętności na parkiecie w Niedzielę Wielkanocną, więc okazja jest wyjątkowa. "Królowa życia" postanowiła przed odcinkiem na żywo odświeżyć swoją fryzurę. Kaźmierska podcięła włosy i zafundowała sobie nowy kolor podczas wyjątkowo późnej sesji z fryzjerem, podczas którego raczyła się kanapkami z pastą jajeczną. Efektem końcowym podekscytowana Kaźmierska pochwaliła się na Instagramie. "Kocham swoje włosy i tego człowieka" - napisała celebrytka. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Słuchajcie 22:30, my myjemy głowę... - poinformowała Kaźmierska.

