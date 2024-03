Mała Ania zdobyła szerszą popularność i rozpoznawalność, dzięki udziałowi w kontrowersyjnym programie telewizyjnym "Warsaw Shore. Ekipa z Warszawy". Kobieta pojawiała się w nim przez wiele lat. Jakiś czas temu zrezygnowała jednak z kariery w show-biznesie. Zamiast tego wolała skupić się na rodzinie oraz rozwijaniu własnej działalności. Jest żoną Artura Sowińskiego, byłego mistrza KSW w wadze piórkowej. W 2022 roku para powitała na świecie pierwsze dziecko. Jak się okazuje, już wkrótce rodzina znowu się powiększy. Radosną informację partnerzy przekazali w żartobliwy sposób.

Mała Ania z "Warsaw Shore" jest w ciąży. "Nie spodziewaliśmy się"

Mała Ania prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie jej poczynania na bieżąco śledzi ponad pół miliona obserwujących. Celebrytka co rusz uchyla rąbka tajemnicy i zdradza, co nowego u niej słychać. Właśnie zamieściła nowy filmik, na którym możemy zobaczyć, jak wraz z ukochanym sprawdza wynik testu ciążowego. Jak się okazuje, szok po zobaczeniu dwóch kresek jest tylko pozorny i dobrze udawany, bo już chwilę później kobieta wstaje i z uśmiechem na twarzy prezentuje wyraźnie zaokrąglony ciążowy brzuch. "Nie spodziewaliśmy się" - napisali żartobliwie pod postem. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Mała Ania z "Warsaw Shore" przekazała radosną informację. Fani pośpieszyli z gratulacjami

Opublikowany post nie pozostał długo bez odpowiedzi. Internauci docenili poczucie humoru pary i niemalże od razu tłumie ruszyli z gratulacjami. Posypały się same komplementy. "Ania, to twoje przerażenie na końcu filmiku takie prawdziwe, jakbyś się tego kompletnie nie spodziewała. Mega wyszło!" - napisała jedna z internautek. "Dużo zdrówka kochana, jak zwykle jesteście w formie" - dodała kolejna. "Ale super! Gratulacje" - stwierdziła następna. My również gratulujemy. ZOBACZ TEŻ: Mała Ania z "Warsaw Shore" przeszła metamorfozę. Z nową fryzurą ciężko ją rozpoznać. "Za drobniutka na takie".