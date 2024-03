Malwina Wędzikowska to z całą pewnością jedna z najbarwniejszych postaci w świecie polskiego show-biznesu. Prowadząca program "The Traitors. Zdrajcy" zjednała sobie całkiem sporą rzeszę fanów już jakiś czas temu. Dała się poznać szerszej publiczności w show telewizji TTV, jako ekspertka od wizerunku. Trzeba przyznać, że Wędzikowska często wybiera wyjątkowo odważne i zgodne z aktualnymi trendami stylizacje. Niestety w dniu premiery programu spotkała się z wyjątkowo nieprzyjemną sytuacją. Z pudełka stylistki zniknęła cenna biżuteria.

Malwina Wędzikowska nie ma powodów do radości. Poniosła ogromne straty

Nieprzyjemne zajście pokryło się z datą premiery programu "The Traitors. Zdrajcy". To właśnie wtedy prowadząca zauważyła, że coś jest nie tak. Po zajrzeniu do pudełka okazało się, że brakuje w nim kilku wartościowych drobiazgów. Z kolekcji Wędzikowskiej zniknęła między innymi bransoletka Chanel o wartości ponad 9 500 złotych oraz kolczyki Vivienne Westwood wyceniane na około 1000 zł. To niejedyne rzeczy, które zostały ukradzione. Łączne straty szacuje się na około 30 tysięcy złotych.

Zniknęło wiele, lecz najbardziej wartościowa rzecz została. Chodzi o wyjątkowy drobiazg

Informację o kradzieży potwierdziła sama zainteresowana. Wbrew pozorom to nie biżuteria z logo wielkich domów mody była dla niej najcenniejsza. Wędzikowska wyjawiła, co z zawartości pudełka było dla niej najbardziej wartościowe.

- Niestety, muszę potwierdzić te informacje. W dniu premiery programu "The Traitors. Zdrajcy" zostałam okradziona z biżuterii, którą kolekcjonuję od lat. Były to unikaty. O dziwo sprawca zostawił w pudełku najbardziej wartościową rzecz, którą zaprojektowała dla mnie moja mama - przekazała Malwina Wędzikowska w rozmowie z portalem Pudelek.pl. - Złodziej wyjął z pudełek kosztowności, pozostawiając na nich odciski palców i swoje DNA. Trwa śledztwo w tej sprawie. Mam nadzieję, że dzięki sprawnej pracy policji złodziej wkrótce zostanie zatrzymany - dodała w dalszej części wypowiedzi stylistka.

Malwina Wędzikowska Fot. KAPiF