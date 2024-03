Kamil Stoch nagle zwrócił się do żony. Ależ słowa! Fani nie kryli zaskoczenia

Ostatnio Kamil Stoch zakończył kolejny sezon w skokach narciarskich. Choć nie należał on do najbardziej udanych w jego karierze, to w mediach społecznościowych zamieścił szczególny wpis, w którym zwrócił się nie tylko z podziękowaniami do kibiców, ale przede wszystkim do ukochanej żony. Miał jej coś bardzo ważnego do przekazania.

Kamil Stoch podsumowuje sezon. W pięknych słowach zwrócił się do żony

Kamil Stoch zamieścił na Instagramie nowy post, w którym złożył podziękowania ważnym dla niego osobom. Przy okazji zwrócił się do rodziny, która jest dla niego nieodzownym wsparciem. Wyznał również, że po tych niezwykle trudnych miesiącach potrzebuje trochę czasu na odpoczynek i regenerację. "Czas też leci. Sezon zakończony. Dziękuję za wspólne emocje. Sponsorom za nieustające zaufanie. Kibicom, za wiarę i każde dobre słowo czy gest. Drużynie, za ogrom pracy i walkę do samego końca. Mojej rodzinie za miłość i siłę, dzięki którym można przetrwać każdą burzę" - zaczął. Po czym zwrócił się bezpośrednio do żony:

Mojej najdroższej żonie Ewie, za to, kim jest i co dla mnie robi. Dzięki niej mogę podnosić się z kolan i iść naprzód

- napisał. Opublikowany post spotkał się z pozytywnym odbiorem wśród internautów. W mgnieniu oka zaczęły pojawiać się przychylne komentarze i podziękowania. Nie zabrakło ciepłych słów. "Dziękujemy za walkę do końca. Fajnie było zobaczyć twoje loty na żywo. Do zobaczenia za rok", "Dziękujemy z całego serca! Daliśmy radę pomimo tego słodko kwaśnego sezonu, dziękujemy za każdy skok, teraz życzymy spokojnego wypoczynku oraz wszystkiego dobrego dla pana i pańskiej rodziny" - pisali. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Kamil Stoch wiele zawdzięcza żonie. Tak o niej mówił

Kamil Stoch i Ewa Bilan są małżeństwem od 2010 roku. Para stanęła na ślubnym kobiercu po czterech latach znajomości. Sakramentalne "tak" powiedzieli sobie w kościele we wsi Czerwienne na Podhalu. Ukochana wspiera skoczka i zajmuje się sprawami menadżerskimi. Oprócz tego pasjonuje się fotografią. Małżeństwo zdaje się tworzyć ze sobą zgrany duet. "Ukończone studia dają swego rodzaju poczucie bezpieczeństwa. Ale w życiu syna było coś jeszcze istotniejszego, co takie poczucie mu zapewniło. W Drużynie Mistrzów napisał: 'Małżeństwo z Ewą pozwoliło mi poczuć się bezpiecznym. Mam osobę, której mogę w pełni zaufać i do której mogę wracać po zawodach. Szczególnie tych nieudanych. Mam kogoś, kto daje mi siłę do dalszej walki z samym sobą. Kto buduje moje poczucie pewności jako mężczyzny" - wspominał ojciec Kamila Stocha w rozmowie z WP Sportowe Fakty. ZOBACZ TEŻ: Wykształcenie Ewy Bilan-Stoch może zaskakiwać. "Życie napisało inny scenariusz".