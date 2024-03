Michał Kołodziejczak wzbudził sensację przez... buty. W sieci zawrzało

Michał Kołodziejczak jest założycielem ruchu społeczno-politycznego Agrounia. W ostatnich wyborach parlamentarnych startował z list Koalicji Obywatelskiej i uzyskał mandat poselski. W rządzie pełni funkcję wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi. Polityk był obecny podczas konferencji, na której minister Czesław Siekierski podsumował działania Kierownictwa Resortu w okresie pierwszych 100 dni. Uwagę zwróciło obuwie Michała Kołodziejczaka, które do tanich nie należało.

Michał Kołodziejczak w loafersach Gucci za prawie trzy i pół tysiąca złotych

Loafersy są teraz w trendach. Eleganckie, wsuwane buty noszą zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Wygląda na to, że Michał Kołodziejczak zdecydował się na model domu mody Gucci ze złotą klamrą, za który trzeba zapłacić 3 tys. 400 złotych. Dobrał do nich garnitur i białą koszulę. Obuwie Michała Kołodziejczaka stało się jednak obiektem drwin internautów. Pod wpisem na X ze zdjęciami z konferencji nie odpuszczali politykowi.

"No ale co? Jeden rolnik inwestuje w ciągnik (co potem lemingi wypomną), drugi zaś w obuwie. Wszak wiadomo, że wygodny but jest ważny dla zdrowia", "Żeby to jeszcze ładne było" - czytamy. Niektórzy stwierdzili też, że obuwie nie jest oryginalne. "Podróbka z Aliexpress...", "Oj tam, pewnie podróba z bazarku" - czytamy. Inni stanęli w obronie wiceministra. "Stać go - to sobie kupuje. O eleganckie (mniejsza o gust) buty czepiać się nie ma co". Michał Kołodziejczak już wcześniej pojawił się w wyżej wspomnianych loafersach na premierze filmu "Tyle co nic". Zdjęcia znajdziecie w galerii na górze strony.

Michał Kołodziejczak targował się w butiku

Michał Kołodziejczak jakiś czas temu przyznał się do kupowania butów, które nie należą do najtańszych. Był gościem podcastu "WojewódzkiKędzierski" i został zapytany o to, czy czuje pogardę osób z Warszawy, jako że jest ze wsi. Polityk przytoczył wówczas anegdotę. - Kupowałem buty, które faktycznie nie były tanie. Mówię do sprzedawczyni: "To co, targujemy się?". Powiedziała, że targować to się można na bazarze. Poprosiłem kierownika sklepu, bo to, co mnie spotkało, to była pogarda dla polskiej wsi - powiedział.