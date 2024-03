Przemysław Kossakowski przez lata prężnie rozwijał swoją karierę w mediach. Dzięki programom podróżniczym, jakie realizował dla stacji TTV, udało mu się również rozkręcić działalność w mediach społecznościowych, gdzie jego losy są bacznie śledzone przez fanów. Wzrost popularności przyniosło mu także małżeństwo z Martyną Wojciechowską. Nie trwało ono jednak zbyt długo i zakończyło się zaledwie po kilku miesiącach. Jakiś czas temu, Przemysław Kossakowski ogłosił, że znalazł nową, nieco bardziej przyziemną pracę. Wygląda na to, że nie zagrzeje w niej miejsca na dłużej. Ma nowy plan na siebie.

Zobacz wideo Przemysław Kossakowski każe sobie życzyć zdrowia umysłowego i zdradza: W wieku 50 zrobię coś absolutnie szalonego

Przemysław Kossakowski zatęsknił za podróżowaniem

Nie tak dawno temu Przemysła Kossakowski poinformował, że został pracownikiem działu promocji zachodniopomorskiego Festiwalu "Pojezierze Wolnych Myśli". O wspomnianej inicjatywie rozpisywał się w samych superlatywach. "Teren, na którym wydarzy się ta nadzwyczajność, to mniej więcej 180 hektarów, w samym sercu Pomorza Zachodniego, w obrębie miejscowości Ińsko-Brzeźnica-Jankowo" - zapowiedział. Wiele wskazuje jednak na to, że od tamtego momentu sporo się zmieniło. Z jednego z nowszych wpisów na Instagramie jasno wynika, że Przemysław Kossakowski zatęsknił za dawnym stylem życia. "To wszystko było i jest ekscytujące i mam nadzieję wartościowe, ale też pochłaniające czas i energię, przez co nie miałem wielu okazji do podróżowania. Moim zdaniem to niedobrze, bo jeżeli nie podróżujemy, przestajemy rozumieć świat, a przez to przestajemy rozumieć ludzi, a przez to przestajemy rozumieć siebie" - napisał. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Przemysław Kossakowski sugeruje nowy projekt

Na zakończenie tego wpisu Przemysław Kossakowski rzucił jeszcze jedną bardzo cenną konkluzję. "Dobrze jest wrócić na szlak. Szczegóły wkrótce…" - zasugerował tajemniczo. Po tym zdaniu możemy wnioskować, że jest to zapowiedź nowo nadchodzącego projektu, o którym więcej dowiemy się już niebawem. Jesteście ciekawi, co Przemysław Kossakowski miał na myśli? ZOBACZ TEŻ: Martyna Wojciechowska wspomina małżeństwo z Kossakowskim. "Byłam żoną trzy miesiące - prawie się nie liczy".