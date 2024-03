Tym Rafał Trzaskowski przyjechał na debatę. Nie do wiary

27 marca o godzinie 20:00 rozpoczęła się "Debata Warszawska", którą emitowały stacje TVP Info i TVP3 Warszawa. Swoje poglądy na antenie przedstawili kandydaci startujący w wyborach na prezydenta stolicy: Magdalena Biejat, Przemysław Wipler, Tobiasz Bocheński, Romuald Starosielec, Janusz Korwin-Mikke oraz Rafał Trzaskowski. Wszyscy musieli zmierzyć się z pytaniami o wizję miasta. Spotkanie poprowadzili Jakub Sito oraz Joanna Dunikowska-Paź. Przed rozpoczęciem debaty Rafał Trzaskowski opublikował na swoim profilu na Instagramie zdjęcie, na którym zaprezentował, czym przyjechał do siedziby Telewizji Polskiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Marta Surnik została na Woronicza mimo zmian w TVP. "Nie dotyka to nas"

Rafał Trzaskowski pojechał na debatę metrem. "Następna stacja"

Rafał Trzaskowski pozostaje w kontakcie ze swoimi obserwatorami w mediach społecznościowych. Instagramowy profil prezydenta Warszawy śledzi obecnie 430 tysięcy internautów. Trzaskowski, który ubiega się o reelekcję, dodał przed debatą post na tej platformie. Pochwalił się, czym dotarł do siedziby TVP. Nie było to luksusowe auto, którego wiele osób mogło się spodziewać. Trzaskowski postawił na... metro. "Następna stacja: #DebataWarszawska" - podpisał fotografię, na której maszerował m.in. z posłanką Dorotą Łobodą. Przy okazji Trzaskowski zachęcił internautów do oglądania transmisji. "Bądźcie z nami" - pisał. Po więcej zdjęć zapraszamy do galerii na górze strony.

Artykuł jest aktualizowany.