Rozpoczęła się Debata Warszawska na antenie TVP Info. Udział w debacie wzięło pięciu kandydatów i jedna kandydatka na prezydenta lub prezydentkę Warszawy. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali swoje poglądy w kontekście między innymi edukacji, transportu czy innych kwestii społecznych. Jest to również jedyna debata, w której wziął udział obecny prezydent miasta stołecznego Warszawy. Wśród kandydatów pojawili się: Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej, Romuald Starosielec z Ruchu Naprawy Polski, Tobiasz Bocheński z Prawa i Sprawiedliwości, Janusz Korwin-Mikke, który jest bezpartyjny, Przemysław Wipler z Konfederacji i Magdalena Biejat z Lewicy.

Trwa Debata Warszawska. Ekspertka oceniła stylizacje polityków, którzy uczestniczyli w wydarzeniu. W rozmowie z Plotkiem wypowiedziała się Ewa Rubasińska-Ianiro - stylistka gwiazd, która współpracowała przez wiele lat m.in. z Edytą Górniak i Dorotą Wellman.

"Bocheński jest niby poprawny, ale krawat, który miał być nadzieją, pogrążył go. Zielony krawat miał go wyróżnić i to się udało, ale w negatywnie. Jest poza tym też za bardzo szeroko wiązany i nie pasuje do reszty. Do tej sztucznej opalenizny, którą sobie dzisiaj zafundował, ten krawat jest za mało wyrazisty i gasi jego energię. Zauważyłam też, że ma bardzo pomalowaną twarz, ale białe uszy i to trochę dziwnie wygląda" - powiedziała stylistka.

Ewa Rubasińska-Ianiro bardziej pozytywnie wypowiedziała się na temat modowych wyborów Rafała Trzaskowskiego i Janusza Korwin-Mikkego. "Janusz Korwin-Mikke prezentuje się jak zawsze w swoim stylu. Przynajmniej nie jest sztucznym tworem. Widać, że nie myślał nad tym długo jak Wipler i Bocheński i przez to nie przedobrzył. Wyszło mu to na dobre. Korwin-Mikke jest sobą i wygląda bardzo schludnie. I ma dobry kolor muszki, bo nie jest za krwisty i za ciemny, a jednak podbija jego wizerunek i dodaje mu energii. Pani Magdalena Biejat ma bardzo fajną fryzurę. Marynarka jest oficjalna, ale troszkę kobieca. Natomiast nie podoba mi się ta bluzeczka, top biały pod spodem. Zaburza on całą harmonię ubrania. Ten biały wyskakuje za mocno i odciąga uwagę. Patrzysz się na to, zamiast słuchać tego, co ona mówi. Rafał Trzaskowski jest totalnie klasyczny, ale też niestety kołnierzyk mu się zwinął. Nie wiem co oni wszyscy mają z tymi kołnierzykami. Może to być myk pr-owski, by nie być totalnie idealnym, by można się z nim było utożsamiać. Jego indywidualność jest podkreślona zegarkiem. Ma sportowy zegarek z żółtym paskiem, który dodaje mu pazur i energię. Zdecydowanie najlepiej się prezentuje tego wieczoru. Tak jak i Janusz Korwin-Mikke, bo oboje nie są przebrani, a prezentują się w sposób, w jaki widzimy ich na co dzień. To jest wiarygodne. Prowadzący są bardzo dopieszczeni i bardzo dobrze wyglądają. Ale to ich codzienność, bo muszą dobrze wyglądać i mają sztab specjalistów w telewizji, którzy nad tym czuwają. Pan prowadzący może być przykładem dla wszystkich panów, jak najlepiej założyć koszulę z krawatem" - powiedziała stylistka w rozmowie z Plotkiem.

Kandydaci na stanowisko prezydenta Warszawy Fot. Agencja Wyborcza.pl

Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Wyborcza.pl