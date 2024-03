27 lutego odbył się jubileuszowy wieczór z okazji 15. urodzin Teatru Kamienica. W 2000 roku Emilian Kamiński szukał odpowiedniego miejsca na założenie tej instytucji. Później zbierał niezbędne materiały oraz fundusze, które umożliwiły zrealizowanie inwestycji. Nad wykończeniem wnętrza budynku czuwały żona Emiliana Kamińskiego, Justyna Sieńczyłło oraz Jolanta Pachowska. Oficjalne otwarcie Teatru Kamienica odbyło się 27 marca 2009 roku. 15 lat później wiele gwiazd z polskiego show-biznesu pojawiło się na jubileuszowym wieczorze. Kto najlepiej zaprezentował się na ściance? Po więcej zdjęć zapraszamy do galerii na górze strony.

Justyna Sieńczyłło w błyszczącym garniturze. Z klasą?

Na jubileuszowym wieczorze nie mogło zabraknąć żony Emiliana Kamińskiego, Justyny Sieńczyłło, która po śmierci aktora robi wszystko, aby Teatr Kamienica dalej funkcjonował. To właśnie obiecała swojemu mężowi. W co ubrała się Justyna Sieńczyłło na to wyjątkowe wydarzenie? Aktorka postawiła na błyszczący kombinezon, obok którego ciężko przejść obojętnie. Zestawiła go z białą koszulą oraz szpilkami. Co sądzicie o tej stylizacji? Naszym zdaniem ukochana Emiliana Kamińskiego prezentowała się bardzo elegancko i dobrała strój odpowiednio do okazji.

Dorota Kamińska postawiła na prostą stylizację. Na ściance pojawiła się w płaszczu

Na wydarzeniu pojawiła się także siostra Emiliana Kamińskiego, Dorota Kamińska. Jakiś czas temu aktorka wyjawiła w wywiadzie, że stara się angażować w funkcjonowanie Teatru Kamienica i jest w stałym kontakcie ze swoją bratową. - Wspólnie omawiamy wiele spraw - mówiła dla "Faktu". Aktorka zaprezentowała się na ściance w płaszczu w pepitkę oraz szarym szaliku. Uzupełniła całość czarnymi dodatkami. Urodę aktorki podkreślił delikatny makijaż. Co sądzicie o Dorocie Kamińskiej w takim wydaniu?

Andrzej Nejman zapozował z synem. Kopia taty?

Andrzej Nejman niekiedy zabiera ze sobą na większe wydarzenia syna Jakuba. Jakiś czas temu fotoreporterzy przyłapali ich pod studiem "Dzień dobry TVN". Tym razem aktor i jego syn pozowali razem na ściance podczas jubileuszowego wieczoru. Andrzej Nejman zestawił spodnie jeansowe z elegancką, czarną koszulą. Na to zarzucił także kurtkę. Jego syn postawił natomiast na długi płaszcz w brązowym odcieniu i skomponował go z jeansami, koszulą i sportowymi butami. Podobieństwo między aktorem a jego synem jest zauważalne? ZOBACZ TEŻ: Rudowłosa Richardson i Mandaryna w młodzieżowej stylizacji na evencie. Świetnie dobrała spodnie

