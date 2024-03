Od 15 lat jest w związku, a niewiele osób wie, kim jest jego ukochana. Widzieliście ją w niejednym serialu

Sambor Czarnota od lat jest związany z polskim show-biznesem. Początkowo realizował się w teatrze, ale w 2000 roku zadebiutował na ekranach. Pojawił się w filmie Mariusza Trelińskiego "Egoiści", a jego kariera nabrała tempa. Mogliśmy go oglądać w takich serialach jak "Samo życie" czy "Na dobre i na złe". Doskonale znają go także fani "Leśniczówki". Co wiemy o życiu prywatnym aktora?

Sambor Czarnota jest w związku. Kto jest jego partnerką?

Sambor Czarnota od lat jest w szczęśliwym związku. Jego wybranką jest aktorka Marta Dąbrowska. Ona także pojawiła się w wielu popularnych produkcjach, na koncie ma role w m.in. "Barwach szczęścia" czy, tak jej partner, w "Na dobre i na złe". Choć oboje są aktorami, to nie poznali się na planie. Spotkali się w restauracji, którą prowadzili ich wspólni znajomi. Uczucie nie pojawiło się nagle, ale w końcu uznali, że chcą być razem. Co o swoim związku mówi aktor? "Nie twierdzę, że jesteśmy cukierkową parą, oboje mamy mocne charaktery, potrafimy tupnąć nogą. I chociaż nie mamy recepty na udany związek, to na pewno pomaga, jeśli kobieta ma swoje pasje, mężczyzna swoje, a pośrodku jest coś, co ich łączy" - wyznał kiedyś w magazynie "Gala". Aktorzy nie wzięli ślubu. Wychowują dwoje dzieci, a gdy urodził się starszy z nich, Sambor Czarnota wyraził nadzieję, że będzie dobrym ojcem. "Jestem bardzo cierpliwy, mam empatię, potrafię słuchać" - mówił w "Gali". Zakochani niechętnie pokazują się razem na branżowych imprezach, ale czasami robili wyjątek. Ich zdjęcia znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Sambor Czarnota o plotkach o relacjach z innymi kobietami

Przez to, że zakochani niechętnie mówią o życiu prywatnym, pojawiało się wiele plotek. Sambora Czarnotę posądzano o romans z Katarzyną Pakosińską. Wtedy zdementował te rewelacje, tłumacząc, że nigdy nie rozstał się z narzeczoną. Atmosferę wokół swojego związku podgrzał też, gdy na jednej z imprez pojawiła się u jego boku piękna brunetka. I tym razem okazało się, że relacja między Czarnotą i Dąbrowską ma się dobrze. Aktor wyznał wtedy, że towarzyszyła mu siostra. Zjawiła się z bratem, ponieważ jego ukochana w tym czasie pracowała.