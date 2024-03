Łukasz Nowicki rozstał się z programem "Pytanie na śniadanie" w czerwcu ubiegłego roku. Ominęły go więc zmiany sprzed kilku miesięcy, które dotknęły wszystkich dotychczasowych prowadzących program, gdy z dnia na dzień zostali zwolnieni i zastąpieni nowymi twarzami. W nowym wywiadzie prezenter podzielił się kulisami swojego odejścia. Okazuje się, że przez ostatnie lata, gdy prowadził poranny program TVP2, coraz bardziej się w nim dusił. Niektóre tematy, które wracają w nim na tapet jak bumerang, najzwyczajniej w świecie zaczęły go nudzić, co wyznał właśnie w rozmowie z Andrzejem Sołtysikiem dla Świata Gwiazd. Przełomowym momentem było dla niego widmo 50. urodzin.

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Seniuk nie widzi siebie na emeryturze. Nie odejdzie z pracy

Kulisy odejścia Łukasza Nowickiego z "Pytania na śniadanie". Czuł znudzenie

Łukasz Nowicki świętował 50 urodziny 6 lipca 2023 roku. To właśnie przed tą datą chciał zacząć nowe etap w życiu i zrezygnować z tego, co przestało mu odpowiadać. Nie zniknął jednak z "Pytania na śniadanie" z dnia na dzień. Zanim pod koniec czerwca o jego odejściu dowiedziały się media, poinformował wcześniej o swojej decyzji ówczesnych przełożonych. Chciał im dać czas, by mogli znaleźć za niego zastępstwo. Ostatnią jego ekranową partnerką była Małgorzata Opczowska. - To jest taki temat, który jest dla mnie bardzo trudny. Ja za długo to robiłem zdecydowanie. Robiłem to 14 lat, chyba jestem rekordzistą w telewizji publicznej. (...) W pewnym momencie fajnie jest coś zrobić nowego, coś zmienić - wyznał Nowicki w Świecie Gwiazd i zdradził, co mu najbardziej wadziło pod koniec obecności w porannym show.

Zaczyna ci to przychodzić zbyt łatwo. Przestaje ci odpowiadać pewna estetyka. Nagle masz 50 prawie lat, już nie chcesz może być tak pastelowo ubrany, może nie chcesz już sadzić kwiatów - nie umniejszając tym, którzy to robią - rozmawiać o technikach prasowania czy o gastrycznych problemach. Co najważniejsze, 45 razy już taką rozmowę odbyłeś, identyczną przez te lata. Przed świętami są te same rozmowy, przed Nowym Rokiem te same... Zaczynasz się nudzić. Ja się z tym momentem (odejścia - przyp.red.) nosiłem kilka lat

- powiedział prezenter.

Miał w telewizji wiele partnerek

Gdy Łukasz Nowicki rozstawał się z porannym programem Dwójki, podziękował za współpracę wszystkim kobietom, z którymi miał okazję stworzyć parę. A w duecie był z Marzeną Rogalską, Iwoną Radziszewską, Moniką Richardson, Grażyną Torbicką, Aleksandrą Rosiak, Joanną Racewicz, Marzeną Kawą, Idą Nowakowską i Małgorzatą Opczowską. Nie zapomniał też o fanach. "Przede wszystkim dziękuje wam kochani widzowie. Wasza serdeczność, ciepło, wsparcie, akceptacja nadawały sens tej pracy" - napisał na Instagramie. Z telewizji nie zniknął jednak na dobre. Cały czas prowadzi teleturniej "Postaw na milion".

Łukasz Nowicki żegna się z 'PnŚ' 'Postaw na milion' bez Łukasza Nowickiego? Prezenter nie pozostawił wątpliwości. Fot. KAPiF.pl