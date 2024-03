Natalia Lesz pojawiła się w ubiegłym tygodniu na Fryderykach, co sprawiło, że na nowo zainteresowała sobą media. Był w końcu czas, kiedy często bywała na show-biznesowych rautach i robiła wszystko co mogła, by jej "pięć minut" trwało jak najdłużej. Śpiewała, występowała w popularnych programach i grała w serialach. Udzielała też licznych wywiadów, więc sympatycy osób publicznych byli na bieżąco z nowinkami z jej życia. W ostatnich latach jej gwiazda jednak nieco się zakurzyła na jej własną prośbę. Piosenkarka wycofała się z show-biznesu, więc bywalcy salonów, gdy zobaczyli ją po przerwie, zaczęli się zastanawiać, co u niej słychać. Wystarczyła chwila, byśmy dowiedzieli się, że w życiu Lesz zaszła spora zmiana. Nie jest już z ojcem swojej dziesięcioletniej córki, dla którego przed laty opuściła stolicę.

REKLAMA

Zobacz wideo Seniuk chciałaby się jeszcze zakochać?

Wolała opiekować się córką i zajmować domem niż pracować

Przypomnijmy, że ostatnim wybrankiem Natalii Lesz był starszy o dziewięć lat chirurg ze Śląska, który zasłynął przeprowadzeniem pierwszej w Polsce operacji przeszczepu twarzy, trwającej aż 27 godzin. Mowa o Adamie Maciejewskim. Para poznała się pod koniec 2013 roku za kulisami gali "Polacy z Werwą", której jednym z laureatów był właśnie znany lekarz. Ponoć była to miłość od pierwszego wejrzenia. Tak dobrze czuli się w swoim towarzystwie, że kilka miesięcy później byli już po zaręczynach.

Specjalnie dla ukochanego celebrytka przeprowadziła się do wówczas do Gliwic. - W tygodniu mieszka na Śląsku, ale w weekendy często przyjeżdża do Warszawy - mówił w "Party" znajomy celebrytki. W listopadzie 2014 roku na świat przyszła ich córka Alicja. Po tym piosenkarka zniknęła z czerwonych dywanów. Zajęła się opieką nad dzieckiem i pielęgnowaniem domowego ogniska.

- Po urodzeniu córki świadomie wycofałam się aktywności medialnej. Tak naprawdę potrzebowałam chwili, żeby wszystko sobie przewartościować, poukładać. Musiałam zdecydować, co jest dla mnie najważniejsze, a co mogę sobie odpuścić. Uznałam, że skoro jestem mamą, to mój czynny udział w medialnej oprawce, imprezach branżowych nie jest aż tak ważny dla mnie. Najważniejsze było skupienie się na córce, a zawodowo, by powrócić do korzeni - opowiadała w cozatydzien.pl. Od jakiegoś czasu zakochani nie pokazywali się już razem, na co uwagę zwrócił jako pierwszy Pudelek.

Natalia Lesz potwierdza rozstanie z chirurgiem

Po szybkim śledztwie okazało się, że związek Natalii Lesz i Adama Maciejowskiego to już przeszłość. Portal dodał, że w styczniu chirurg spędzał wakacje na Bahamach z inną kobietą. Ponieważ Natalia nie udzielała się ostatnio medialnie, informacji o rozstaniu z partnerem nie było trudno zachować tylko dla siebie. - Od kilku lat nie jesteśmy razem. Łączy nas córka - skomentowała Lesz w rozmowie z Pudelkiem. Przypomnijmy, że wcześniej Natalia Lesz związana była m.in. ze Svenem Martinem oraz Bartkiem Głogowskim. Kto będzie jej kolejnym wybrankiem serca?

Natalia Lesz potwierdziła rozstanie z chirurgiem. Fot. Kapif.pl