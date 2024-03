Ernest Bryll był polskim poetą, autorem tekstów piosenek, a także dziennikarzem. Mężczyzna zmarł w wieku 89 lat. Specjalne oświadczenie zostało wydane przez Stowarzyszenie Polskich Pisarzy. Na Facebooku pojawił się wzruszający post. "Zasłynął przede wszystkim jako poeta i tekściarz. 'Bądź jak kamień, stój, wytrzymaj. Kiedyś te kamienie drgną I polecą jak lawina. Przez noc, przez noc, przez noc'. To fragment napisanego przez niego 'Psalmu stojących w kolejce'. Utwór stał się nieoficjalnym hymnem 'Solidarności', a kiedy Krystyna Prońko wykonywała go na scenie, to publiczność milkła" - czytamy. Pogrzeb Ernesta Brylla odbył się 25 marca w Warszawie. Nie obyło się bez afery.

Afera po pogrzebie Ernesta Brylla. Poszło o post Joanny Kurowskiej

Na pogrzebie Ernesta Brylla pojawiło się wiele znanych gwiazd. Wśród nich była Joanna Kurowska. Aktorka po uroczystości opublikowała post w mediach społecznościowych, który miał na celu upamiętnienie zmarłego. "Pożegnaliśmy dzisiaj Ernesta Brylla. Zawsze jest smutno kiedy umiera poeta. Jakoś tak przypadkowo stanęłam w kondukcie obok Tadzia Woźniaka, który śpiewał: 'A kiedy przyjdzie także po mnie zegarmistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy'. Nigdy nie jest się gotowym na to. Było dużo ludzi. Długi kondukt wił się, niczym czarny welon starej wdowy" - napisała w poście na Instagramie, dołączając zdjęcie siebie i udekorowanego kwiatami grobu. Internauci byli oburzeni fotografią. "Zdjęcie typu selfie na pogrzebie to jest już szczyt, gdzie podziała ludzka przyzwoitość?", "Zdjęcie z twarzą - bez komentarza" - pisali oburzeni obserwatorzy. Zgadzacie się? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Ernest Bryll był znanym polskim poetą. Co o nim wiadomo?

Ernest Bryll urodził się 1 marca 1935 roku w Warszawie. Zadebiutował dzięki utworowi "Wigilie wariata". Po czasie wystąpił również na małym ekranie, a konkretnie w serialu "Tulipan". Mężczyzna pisał również wiele tekstów piosenek dla znanych artystów. Z jego usług korzystali tacy artyści, jak Maryla Rodowicz czy Jerzy Połomski. Ernest Bryll pracował w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej. Spełniał się jako kierownik w Dziale Literackim. Układało mu się również w życiu prywatnym. Jego ukochaną żoną była Małgorzata Goraj. Para doczekała się trójki dzieci. ZOBACZ TEŻ: Nie żyje legendarny kaskader. Wystąpił w "Mad Maxie". Zginął w tragicznym wypadku

Ernest Bryll Fot . Albert Zawada / Agencja Wyborcza.pl