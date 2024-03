Marcin Hakiel nie ukrywa, że rozkwita w nowym związku. Jego partnerka dobrze dogaduje się z nim oraz z jego dziećmi z małżeństwa z Katarzyną Cichopek. Dominika odważyła się niedawno wystąpić przed kamerami kilku redakcji, gdzie opowiadała o tej relacji. Więcej o partnerce tancerza możemy dowiedzieć się z jej Instagrama, gdzie wyznała prawdę na temat pewnego fetyszu.

Zobacz wideo Warsztaty Marcina Hakiela. Zapraszamy od kuchni

Partnerka Hakiela otrzymała niemały komplement. Musiała to wyjaśnić

Dominika weszła w związek z osobą o dużej rozpoznawalności w Polsce. Co na to jej bliscy? - Moja mama powiedziała mi przez telefon: "Boże, Dominika, ty to zawsze musisz...", ale oczywiście tak z żartem, pozytywnie, bardzo dobrze. Po prostu dla nich najważniejsze jest to, żebym była szczęśliwa - wyznała sama zainteresowana w rozmowie z Pudelkiem. Coraz śmielej udziela wywiadów, a także odpowiada na pytania fanów za pomocą InstaStories. W tej przestrzeni ostatnio skomplementowano jej uśmiech, na co odpowiedziała, wyznając przy okazji prawdę o sobie samej.

Mam fetysz zębów. Uwielbiam chodzić do dentysty

- napisała Dominika.

Dominika, Marcin Hakiel KAPiF.pl

Partnerka Hakiela została zapytana o Kurzopków. Śledzi publikacje o nich?

Ukochany Dominiki wciąż łączony jest w mediach z byłą żoną - przez wzgląd na kolejne nowe wypowiedzi na temat byłej pary. W przytoczonym wywiadzie Dominika została zapytana właśnie o przeszłość związkową Hakiela, o której jest wciąż mowa. - Nawet tego nie śledzę, już przestałam się tym interesować. Myślę, że to jest taka, jak to Marcin mówi "przeszłość zaprzeszła". Ja to też rozumiem, że media tak działają (...). Mam nadzieję, że temat się ukróci, bo nie ma już o czym mówić, temat został wyczerpany - wyznała. Tym bardziej Dominika została zaskoczona o pytanie dotyczące pójścia z Kurzopkami na podwójną randkę. - Nie, zdecydowanie sobie tego nie wyobrażam. No jak!? Tak jak Marcin chyba nie chciałby się z moim byłym partnerem spotykać na randkach, to myślę, że ja też nie. To jest normalne i zdrowe podejście - oznajmiła stanowczo. Po zdjęcia zapraszamy do galerii.

Marcin Hakiel, Dominika na 'TzG' KAPiF.pl