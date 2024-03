Krzysztof Rutkowski znany jest nie tylko ze swojej działalności detektywistycznej, ale i oryginalnego stylu mającego ociekać luksusem. Celebryta wrzucił niedawno zdjęcia, na którym zaprezentował swoją nową stylówkę. "Odwiedziłem dziś stare korytarze sejmowe. Pozdrawiam was bardzo serdecznie z Sejmu RP" - napisał we wpisie do obserwatorów na Instagramie. Internauci dość krytycznie podeszli do stylizacji detektywa bez licencji.

Krzysztof Rutkowski zmienia styl. Fani podzieleni. "Jaki kraj, taki Lenny Kravitz"

Na nowych zdjęciach Rutkowskiego widzimy go w marynarce, szaliku i z plecakiem w ręku. Patrząc na kadr, nietrudno dojść do wniosku, że celebryta nie żałował luksusowych marek. Jak stylówkę ocenili internauci? Zdania są dość mocno podzielone. "Jak dla mnie wygląda pan jak szef", "Jaki kraj, taki Lenny Kravitz", "Każdy ma swój styl, w którym się czuje najlepiej. Styl pana Krzysztofa Rutkowskiego jest wybitny. Rzecz gustu, a Krzyśkowi i Mai się podoba", "To przebranie, samoopalacz i wybielone usta to tak dla jaj, prawda?" - czytamy. Jednak były detektyw zostawił te głosy bez odpowiedzi. Więcej zdjęć Rutkowskiego znajdziecie w naszej galerii u góry strony.

Maja Rutkowski skończyła 39. lat. Żona Krzysztofa Rutkowskiego świętowała urodziny w Grecji

Krzysztof Rutkowski od lat związany jest ze swoją żoną Mają. Detektywka niedawno obchodziła 39. urodziny i z tej okazji postanowiła urządzić huczną imprezę. I to nie byle gdzie, bo w Atenach. "Chwila dla ciebie, chwila dla siebie, chwila dla nas pod cudownym ateńskim niebem. Pozdrawiamy was bardzo gorąco w ten radosny, spokojny urodzinowy dzień" - napisała para pod wspólnym wpisem upamiętniającym uroczystość. Maja Rutkowski świętowała urodziny w lokalnej kawiarni o dość nietypowym, wściekłoróżowym wystroju. 39-latka miała na głowie długi, sięgający aż po sam pępek warkocz, białą suknię z dużym dekoltem oraz wyrazisty makijaż, który podkreślił jej urodę. A sam tort? To trzeba zobaczyć na własne oczy. "Jak oglądam panią Maję, jakoś tak wesoło się robi", "Dla mnie zdjęcie kolorowe, pełne życia i miło was widzieć, sto lat!" - komentowali obserwatorzy Rutkowskich.

