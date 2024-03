Grażyna Szapołowska jest jedną z bardziej rozpoznawalnych polskich aktorek. Ostatnio na wielkim ekranie pojawiła się trzy lata temu. Wówczas wystąpiła w komedii romantycznej "Każdy wie lepiej". Aktorka od lat znana jest ze swoich ról, ale także z klasy, elegancji i nienagannego stylu. Grażyna Szapołowska nigdy nie ukrywała, że lubi żyć na wysokim poziomie. W 2020 roku musiała mierzyć się z trudnymi chwilami i stawiać czoła przeciwnościom losu. Nie mogła związać końca z końcem, więc postanowiła dorobić do emerytury, sprzedając zawartość swoich szaf.

Grażyna Szapołowska dorabia, sprzedając ubrania

Z pomocą przyszła jej wtedy blogerka modowa Dorota Wróblewska, która zaprosiła gwiazdę do grupy, której członkowie handlują w sieci używanymi towarami z wyższej półki. Grażyna Szapołowska chętnie skorzystała z oferty. "Bardzo się cieszymy, że jest z nami gwiazda polskiego kina. Wspaniale, że Grażyna uczestniczy w propagowaniu 'slow fashion'" - napisała blogerka, witając aktorkę na grupie "Drzwi do stylu". Grażyna Szapołowska nieraz podkreślała w wywiadach, że w ubraniach najbardziej ceni sobie wygodę i minimalizm. Nic dziwnego, że rzeczy, które wystawiła na stronie, rozeszły się w mgnieniu oka, choć wcale nie należały do najtańszych. Udało jej się sprzedać płaszcz za 600 zł, jedwabny żakiet za 500 zł, a także puchową kurtkę za 780 zł. Oprócz tego pozbyła się również kilku par butów i biżuterii. "Podoba mi się moda na organizację własnej garderoby w sposób zapewniający komfort i satysfakcję z jej użytkowania. Przy okazji zarobiłam parę groszy" - chwaliła się w mediach społecznościowych. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Grażyna Szapołowska dysponuje sporym majątkiem

Czy Grażyna Szapołowska faktycznie musi martwić się o swój byt? Jakiś czas temu "Fakt" donosił, że dysponuje ona majątkiem o wartości kilku milionów złotych. Miała też wynajmować dom, za który mogła otrzymywać od kilku do kilkunastu tysięcy miesięcznie. Warto też wspomnieć, że dwie dekady temu aktorka utopiła fortunę, próbując rozkręcić własną markę kosmetyczną. Biorąc to pod uwagę można wysnuć wniosek, że jej sytuacja materialna wcale nie jest taka ciężka. ZOBACZ TEŻ: Szapołowska chciałaby wrócić do pracy. Przeszkodą Englert, który ją zwolnił. "Tęsknię bardzo" [PLOTEK EXCLUSIVE].

