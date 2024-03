W TVP w ostatnim czasie nie brakuje zmian. Po tym, jak zmieniła się władza, ze stacji zniknęły twarze propagandy. Z pracą w Telewizji Polskiej pożegnali się m.in. Danuta Holecka, Michał Adamczyk, Samuel Pereira czy Michał Rachoń. Zmiany nie ominęły też programów rozrywkowych (w "Pytaniu na śniadaniu" wymieniono wszystkich gospodarzy formatu). Teraz z pracą u publicznego nadawcy pożegnał się kolejny pracownik - Maciej Dolega.

Zobacz wideo Racewicz o okresie pracy w "Pytaniu na śniadanie". "Niestety czasy prezesa Kurskiego"

Maciej Dolega żegna się z TVP Info

Maciej Dolega w kwietniu 2021 roku dołączył do obsady TVP Info, gdzie na zmianę z Anną Popek i Adamem Gizą prowadził poranny program informacyjny - "Wstaje dzień". Po tym jednak, jak zmieniła się władza, Dolega coraz rzadziej pojawiał się na antenie TVP Info. Teraz jednak okazuje się, że żegna się ze stacją. "Pan Maciej Dolega nie jest już współpracownikiem TVP" - podało Centrum Informacji Telewizji Polskiej w rozmowie z Wirtualnymi Mediami. Sam zainteresowany jak dotąd milczy na ten temat. Ani na oficjalnym koncie na Facebooku, ani tym na Instagramie, nie napisał, że odchodzi z TVP. Przypomnijmy, że w marcu tego roku z TVP odeszła też inna pracownica TVP Info - Ewa Bugała. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.

Kim jest Maciej Dolega? Wcześniej pracował w TVN24

Maciej Dolega swoją przygodę z dziennikarstwem rozpoczął właśnie z TVP. W Telewizji Polskiej pracował bowiem w latach 2005-2011. Później przez wiele lat był związany ze stacją TVN24, gdzie prowadzi "Teleserwis". Był też prezenterem pogody - najpierw na antenie TTV, a później również w TVN24. Pogodę zapowiadał także w programie "Meteo News" w TVN Meteo. Był także współprowadzącym Studio Active. Nie ukrywał radości, kiedy w 2021 roku wracał do TVP. "Drodzy, dołączam do ekipy @tvp_info poprowadzę m.in program "Wstaje dzień". TVP to miejsce, w którym zacząłem swoją przygodę z TV. Mam tu wielu przyjaciół i cieszę się, na nowe wyzwania - pisał wówczas na Twitterze (obecnie serwis X). ZOBACZ TEŻ: Przemysław Babiarz sam zrezygnował z pracy w TVP2? Media piszą o chorobie