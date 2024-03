Karolina Gilon ma problemy. Prosi internautów o pomoc. "Jak temu zaradzić?"

Karolina Gilon zasłynęła dzięki udziałowi w "Top Model". Od tamtego momentu jej kariera w show-biznesie nabrała błyskawicznego tempa. Obecnie jest prowadzącą jednego z najpopularniejszych reality show "Love Island". Jak się niedawno okazało, gospodyni sama odnalazła miłość u boku jednego z uczestników. Karolina Gilon chętnie opowiada o programie w sieci i od czasu do czasu zdradza nowinki z życia prywatnego. Tym razem nie miała dla fanów jednak dobrych wieści. Chodzi o zdrowie.

Karolina Gilon ma problemy zdrowotne. Prosi internautów o pomoc. "Jak temu zaradzić?"

Karolina Gilon prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie jej losy śledzi ponad 550 tys. obserwujących. Celebrytka chętnie uchyla rąbka tajemnicy i często opowiada o tym, co u niej słychać. Jak się okazuje, aktualnie nie ma powodów do radości. Tym razem podzieliła się z fanami informacją o swoich problemach zdrowotnych. Walczy z alergią, która mocno utrudnia jej normalne funkcjonowanie. Celebrytka zwróciła się nawet do internautów z prośbą o pomoc. "Mam na coś ewidentnie alergię. Odkąd jestem w Hiszpanii, codziennie rano budzę się spuchnięta. I nie jest to przez zmęczenie, bo dziś spałam dziewięć godzin, a ledwo otwieram oczy. Wrócę do Polski, to zrobię testy na alergię. Ale może już macie jakieś pomysły jak temu zaradzić?" - napisała na InstaStories. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Karolina Gilon walczy z alergią. "Czekam na jutro i leki, jak na zbawienie"

Mimo problemów ze zdrowiem Karolina Gilon nie zamierza rezygnować z codziennych czynności, a w trudnych chwilach może liczyć na wsparcie ukochanego, który troszczy się o nią i dostarcza odpowiednie leki. "Trening super wpłynął na ogólne samopoczucie, ale alergia nie odpuszcza. Czekam na jutro i leki, jak na zbawienie" - napisała w kolejnej relacji. ZOBACZ TEŻ: Karolina Gilon odgrzebała stare zdjęcia. Tak wyglądała przed karierą w telewizji. "To jest za grube!".

