Anna i Robert Lewandowski są jedną z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Zakochani stanęli na ślubnym kobiercu w 2013 roku, a owocem ich związku są dwie córki: sześcioletnia Klara i trzyletnia Laura. Niedawno Lewandowska wyjawiła, że uczy swoje pociechy zdrowego żywienia od najmłodszych lat. - Myślę, że są przyzwyczajone do tego, co jest w lodówce i potrafią rozpoznawać, co jest zdrowe, a co niezdrowe. Ja oczywiście pozwalam im spróbować, jak są jakieś urodziny: słodyczy, czy tortu. W Hiszpanii jest tego dużo, ale najpierw im tłumaczę, jaka będzie konsekwencja zjedzenia tego i jak mogą się czuć, żeby to sobie wyobraziły - mówiła dla Onetu. Chociaż Lewandowscy starają się chronić prywatność córek, to czasem pokazują je w mediach społecznościowych. Co ostatnio wrzuciła Anna?

Anna Lewandowska już pożycza córkom buty? "Jedna trenuje, a druga..."

Anna Lewandowska prężnie działa w sieci i rozwija swoją karierę jako influencerka. Żona piłkarza FC Barcelony ma na swoim profilu na Instagramie 5,6 mln obserwujących. To właśnie na tej platformie Lewandowska czasami wrzuca zdjęcia ze swoją rodziną. Tak też było tym razem. Trenerka fitness opublikowała na InstaStories fotografię swojej młodszej córki, Laury. Uwagę zwróciła stylizacja dziewczynki. Pociecha Lewandowskiej założyła wyraźnie za duże, różowe szpilki, które prawdopodobnie należą do jej mamy. "Jedna trenuje, a druga..." - podpisała fotografię rozbawiona Lewandowska. Opatrzyła także zdjęcie hashtagiem "fashion style". Co sądzicie o stylizacji Laury? Po więcej zdjęć córek Anny i Roberta Lewandowskich zapraszamy do galerii na górze strony.

Laura Lewandowska Fot. @annalewandowska / Instagram

Robert Lewandowski zabrał córkę na murawę. "Na pewno się stresowała"

Ostatnio na kanale "Łączy nas piłka" pojawił się fragment rozmowy z Robertem Lewandowskim. Sportowiec opowiedział o swojej starszej córce, Klarze, która towarzyszyła mu na murawie przed meczem Polski z Estonią. Kto odczuwał większe emocje podczas tego wydarzenia? - Ja na pewno. Klara też na pewno się stresowała, bo przeżywa takie rzeczy, ale była to wyjątkowa chwila. Myślę, że bardziej dla mnie, ale dla Klary jak najbardziej - mówił. Wspomniał też o Laurze. - Młodsza będzie na pewno zazdrosna. Jest bardziej odważna zdecydowanie - stwierdził na filmie.