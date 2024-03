Caroline Derpienski od kiedy pojawiła się w show-biznesie, zdążyła skonfliktować się z niektórymi gwiazdami. Rozsmakowana w diamentach i "dollarsach" celebrytka straszyła pozwem Katarzynę Nosowską, groziła tym samym Agacie Rubik i toczy medialną wojnę z Anetą Glam, z którą po przeprowadzce do Miami trzyma się żona Piotra Rubika. Derpieński około pół roku temu spotkała na lotnisku dyrygenta, jednak postanowiła zaatakować go po tym, jak ten ją rozpoznał, ale się z nią nie przywitał. Świat jest mały i sytuacja znowu się powtórzyła. Derpienski tym razem również zrobiła zdjęcie Rubikowi z ukrycia, jednak zdobyła się na miłe słowa w jego stronę.

Derpienski znowu spotkała Rubika w samolocie. Piekło zamarzło. Co za słowa!

Caroline Derpienski podczas powrotu z Polski do Miami niespodziewanie spotkała na swojej drodze Piotra Rubika. Celebrytka zrobiła mu zdjęcie, czym pochwaliła się na InstaStories. - Tradycji stało się zadość. Nie mogło zabraknąć zdjęcia z ukrycia pana Rubika - pisała. Tym razem jednak spotkanie przebiegło w zupełnie innej atmosferze, a celebrytka o 180 stopni zmieniła zdanie na temat dyrygenta. Jak sama ujawniła, z pewnością miał na to wpływ fakt, że ten zauważając ją, zdecydował się przywitać, co mile ją zaskoczyło. W jego stronę rzuciła sporo pochwał.

Kochani, chcę być z wami obiektywna. Kłótnie pomiędzy babami mogą być, baby są, jakie są, ale pan Rubik... totalnie zmieniłam o nim zdanie (...). To jest człowiek 'no drama', który widać, że jest poczciwy. Pomimo tego, że obraca się w towarzystwie kobiet, które kochają dramy (...), on ciężko pracuje, jeździ non stop do Polski zarabiać, pracować, żeby po prostu utrzymać rodzinę i zapewnić jej byt. To pokazuje, że jest męski, kochający i dbający o rodzinę. Poczciwy, fajny człowiek, kulturalny, przywitał się ze mną

- wyliczała zadowolona celebrytka.

Fot. Instagram/ carolinederpienski

Tego samego nie można powiedzieć na temat Agaty Rubik, która znalazła nić porozumienia z Anetą Glam, z którą z kolei skonfliktowana jest Derpienski. Jak sama zauważyła, "nic nie ma do Rubika", ale do jego żony już tak. - Na początek oceniłam Rubika przez pryzmat zachowania i stosunku szczególnie do mnie jego żony, ale to jest po prostu odrębna jednostka (...). On nie odpowiada za to, w jakim paskudnym towarzystwie obraca się jego żona, więc ja do Rubika nic nie mam, ale śmieszy mnie, że jego żona mnie nienawidzi. Każdą możliwą okazję wykorzystuje ze swoimi koleżaneczkami, które są moimi wrogami, do paskudnego obśmiewania mojej osoby, za co ja nie byłam dłużna parę razy i nie żałuję tego (...). Także to nie jest jego wina, że ma taką żonę, a nie inną - dodała. Tymi słowami raczej nie załagodzi konfliktu. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.