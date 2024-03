Agnieszka Skrzeczkowska dała się poznać szerszej publiczności dzięki udziałowi w "Top Model". Celebrytka pojawiła się na castingu do programu ze swoją partnerką, Karoliną Brzuszczyńską. Do dalszych etapów formatu przeszła jedynie Skrzeczkowska. Chociaż jej kariera w "Top Model" dość szybko się skończyła, to celebrytka prężnie działa w mediach społecznościowych i może pochwalić się całkiem dużą grupą odbiorców. Ostatnio w programie "Dzień dobry TVN" ukazał się materiał z Agnieszką Skrzeczkowską. Opowiedziała o zabiegu powiększania ust. Ma przykre doświadczenia.

"Top Model". Agnieszka Skrzeczkowska o zabiegu powiększania ust. "Nieprzewidziany wypadek"

Agnieszka Skrzeczkowska opowiedziała w materiale przygotowanym dla "Dzień dobry TVN" o poprawianiu urody. - Nie mam kompleksu, jeśli chodzi o moje usta, ale mam dość ostre rysy twarzy i często wydaje się, że jestem groźna. Nie korzystam z zabiegów medycyny estetycznej poza powiększaniem ust. Robiłam to do tej pory tylko dlatego, żeby ten wyraz twarzy złagodzić - mówiła. Niedawno gwiazda "Top Model" ponownie zdecydowała się na zabieg powiększania ust. Nie wszystko jednak poszło zgodnie z planem. - Tym razem nastąpił nieprzewidziany wypadek. Został mi podany kwas hialuronowy do żyły i nastąpiła martwica tkanek - mówiła. Skrzeczkowska wyznała, że osoba, która wykonywała zabieg, od razu zauważyła, co się dzieje i zaczęła rozpuszczać kwas. - Miałam o tyle dużo szczęścia w tym całym nieszczęściu - mówiła na antenie śniadaniówki. Zapraszamy do galerii na górze strony, gdzie znajdziecie więcej zdjęć Agnieszki Skrzeczkowskiej po zabiegu.

Usta Agnieszki Skrzeczkowskiej Fot. 'Dzień dobry TVN' / kadr z programu

"Top Model". Agnieszka Skrzeczkowska i Karolina Brzuszczyńska w szczerym wyznaniu. "Byłyśmy na wspólnej terapii"

Agnieszka Skrzeczkowska i Karolina Brzuszczyńska udzieliły niedawno wspólnego wywiadu, w którym opowiedziały o terapii. Dlaczego się na nią zdecydowały? - Byłyśmy na wspólnej terapii dla par, chodzimy też osobno. Głównie dlatego, że chcemy nad sobą pracować, stawać się lepszymi osobami. Żeby siebie rozumieć, umieć regulować emocje, polepszyć komunikację między nami - mówiła Skrzeczkowska w rozmowie z portalem Prestige Bag News. ZOBACZ TEŻ: Polak w niemieckim "Top Model". Rodzice wyrzucili go z domu, bo jest gejem. "Polska to bardzo chrześcijański kraj"