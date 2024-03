Piotr Stramowski zasłynął swoimi występami w filmach kontrowersyjnego reżysera - Patryka Vegi. Przez lata zagrał w kilkunastu produkcjach, w których grała także jego była już żona, Katarzyna Warnke. W związku z urodzinami taty, Gwiazdor postanowił podzielić się ze swoimi fanami zdjęciem z przeszłości. Jak kiedyś wyglądał Stramowski, obecnie uznawany za jednego z najprzystojniejszych aktorów?

Piotr Stramowski pokazał zdjęcie sprzed lat. Spora zmiana aktora

Stramowski kojarzy się wielu z dość charakterystycznym wyglądem - ciemne, gęste włosy i mocny zarost, którego co jakiś czas jednak się pozbywa. Wszystko to tworzy wizerunek macho. Okazuje się, że aktor nie od zawsze wyróżniał się tymi akcentami. Z okazji urodzin taty postanowił dodać na profil w mediach społecznościowych zdjęcie z młodości. Stramowski ma na nim około 17 lat - jak sam wyznał w jedynym z komentarzy. Potwierdził również, że fotografię zrobiono w Juracie. Z pewnością aktor wyglądem nie przypomina obecnego siebie, lecz najwyraźniej dorastanie mu służy.

Oto ja, raptem "kilka" lat temu z moim kochanym Forrestem Gumpem (nie mówcie mi, że nie jest na tym zdjęciu podobny) zwanym również tatą. Wszystkiego najlepszego Tatko!

- napisał w opisie posta. Wielu zwróciło także uwagę na tatę gwiazdora. "Oj...Tata... interesujący!" napisała jedna z internautek. Ktoś inny ocenił, że "wygląda jak szczupły Alec Baldwin". Pojawił się także komentarz "no i teraz wiadomo po kim ta przystojność". "Ooo, a ja myślałam, że to zdjęcie z Jasonem Batemanem" oceniła użytkowniczka Instagrama.

Piotr Stramowski czuł, że "odbija mu sodówka". Pomogła mu Warnke

Początki kariery aktora nie były łatwe, gdyż grywał trzecioplanowe role. Gwiazdę zrobił z niego Vega, który w 2012 roku zaprosił go do współpracy w "Pitbull. Nowe porządki", co sprawiło, że stał się niezwykle popularny. Zmienił zachowanie i zaczął być nonszalancki. Miał jednak wsparcie byłej już żony. - Był taki moment, że Kaśka walnęła mnie w łeb i powiedziała: "Chyba ci odp******a trochę". Natychmiast wrzuciłem ręczny, bo ma rację. Ja to zauważyłem, bo ona jakoś fajnie mi to lusterko pokazała. Natychmiast zawstydziłem się. To był chyba jedyny raz, kiedy mi tak odwaliła palma. To był zalążek, ale zachowałem swoje jakieś inne zachowanie - wyznał w rozmowie z Karolem Paciorkiem. Choć para jest już po rozwodzie, zachowali zdrowe relacje. Starają się dla córki, Heleny.

