Beata Kozidrak jest jedną z najsłynniejszych polskich piosenkarek. Jakiś czas temu gwiazda zdecydowała się na radykalną zmianę swojego stylu życia, chodziło m.in. o żywienie. Mimo licznych koncertów, a także innych zobowiązań zawodowych, postanowiła nie zapominać o odpowiedniej regeneracji oraz zdrowej i zbilansowanej diecie. Jak się okazuje, do lepszego samopoczucia przyczyniło się wyeliminowanie z jadłospisu tylko jednego składnika.

Zobacz wideo Spotkaliśmy Beatę Kozidrak w Rzymie. Specjalnie dla nas zaśpiewała po włosku

Beata Kozidrak wyeliminowała z diety tylko jeden składnik. "Nie jestem łakomczuchem"

Beata Kozidrak nieraz podkreślała, że udaje jej się zachować dobrą formę dzięki koncertowaniu i regularnemu uprawianiu lekkiej i przyjemniej aktywności fizycznej, jak rower czy pływanie. Wszystko zmieniło się, jednak gdy wyszło na jaw, że gwiazda ma problemy ze zdrowiem. Wówczas media donosiły, że wokalistka zmaga się z nadciśnieniem. Aby poprawić stan zdrowia i kondycję fizyczną Beata Kozidrak wybrała się do dietetyczki, która ułożyła jej ścisły jadłospis, nieprzekraczający 1500 kalorii dziennie. W jednym z wywiadów zdradziła, że jej zdaniem śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dnia i powinno być obfite, aby utrzymać poczucie sytości na dłużej. Dodała również, że z diety całkowicie wyeliminowała cukier. Jak przyznała, nie jest fanką słodyczy. "Na szczęście nie jestem łakomczuchem, nie jem zbyt wielu słodyczy, więc daję radę. Moje dania są eko, dostosowane do mnie. Ale jem wszystko, mój organizm sam mi mówi, na co ma ochotę" - powiedziała w rozmowie z Plotkiem. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Beata Kozidrak zachwyca wyglądem. Takie ma podejście do odżywiania

Przeglądając zdjęcia Beaty Kozidrak, śmiało można stwierdzić, że wygląda ona bardzo dobrze i świetnie czuje się w swoim ciele. Warto podkreślić, że podejście gwiazdy do żywienia jest zdrowe i racjonalne. Stara się jeść lekko, ale jednocześnie nie chce się głodzić. Podkreśla, że słucha się swojego organizmu i robi to, co podpowiada jej intuicja.