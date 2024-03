Roksana Węgiel rzuci karierę i rozpocznie studia? 'Po to zdałam maturę',

Roksana Węgiel jest obecna na polskiej scenie muzycznej od dobrych kilku lat. Popularność zyskała dzięki zwycięstwu w "The Voice Kids" i Eurowizji Junior. Piosenkarka w nastoletnim wieku osiągnęła więcej, niż jeden dorosły - nic zatem dziwnego, że kiedy stała się pełnoletnia, jej plany były zupełnie inne niż reszty rówieśników. 19-letnia wokalistka została niedawno zapytana o plany związane z dalszą edukacją. Czy Roksana Węgiel planuje wybrać się na studia?

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Golec szczerze o Roksanie Węgiel. Zaskakujące słowa

Roksana Węgiel rzuci karierę i rozpocznie studia? Nie planuje, ale też nie wyklucza

Węgiel w rozmowie z portalem Jastrząb Post wyznała, że choć nie planuje, to też nie wyklucza pójścia na studia w przyszłości. - W sumie zdałam maturę po to, aby mieć tę furtkę, aby jej nie zamykać. Nie mówię, że to się nie wydarzy. Na razie nie planuję - powiedziała. Piosenkarka wróciła także pamięcią do czasów licealnych, przyznając, że choć starała się dobrze uczyć, to nie była orłem we wszystkich dziedzinach. - Byłam dobrą uczennicą. Neutralną. Nie byłam jakąś mega złą uczennicą, ani też nie byłam uczennicą, która miała same szóstki. Były przedmioty, w których czułam się lepiej i te, w których czułam się gorzej. Ale też nie nadganiałam. [...] Zaczęłam [karierę - red.] mając 12 lat, więc musiałam to godzić ze szkołą. Szkoła nie była na tamten moment priorytetem, ale maturę zdałam i uczyłam się tak ok - skwitowała.

Roksana Węgiel najlepiej wspomina szkołę podstawową. To był dla niej beztroski czas

Roxie Węgiel w tym samym wywiadzie podkreśliła, z którego okresu edukacji ma najlepsze wspomnienia. Jak się okazuje, najmilej wspomina szkołę podstawową. - Podstawówka to był taki beztroski czas, więc mam bardzo dobre wspomnienia, jeśli chodzi o szkołę. Później przeszłam na indywidualny tok nauczania, chodziłam do ekonomika w Jaśle i wszystkich gorąco pozdrawiam - zwróciła się do widzów wywiadu. Przypominamy, że Roksana Węgiel spełnia się obecnie na parkiecie "Tańca z gwiazdami". Młoda wokalistka radzi sobie coraz lepiej - w ostatnim odcinku zebrała same pochwały i sporą ilość punktów.

Roxie Węgiel o dramie z byłym menadżerem. 'Dla mnie to szokujące' Roxie Węgiel o dramie z byłym menadżerem. 'Dla mnie to szokujące', fot. KAPiF.pl