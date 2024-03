Przez lata Angelina Jolie i Brad Pitt uchodzili za udane i wyjątkowo zgrane małżeństwo. Hollywoodzka para razem wychowywała szóstkę dzieci i chętnie angażowała się w działalność charytatywną. Informacje o ich rozstaniu w 2016 roku dla wielu były prawdziwym szokiem. Po ośmiu latach wciąż toczą sądowy spór o prawa do opieki nad dziećmi oraz majątek we Francji.

Dla Angeliny Jolie Brad Pitt porzucił Jennifer Aniston. O zdradzie dowiedziała się z prasy

W 2000 roku Brad Pitt poślubił ulubienicę Ameryki, Jennifer Aniston. Byli parą jak z obrazka. Mieli wspólne pasje, podobne poczucie humoru czy też wspólnych przyjaciół, do których zaliczał się George Clooney. W 2004 roku media zaczęły informować o kryzysie w związku aktorów. Ponoć mieli inne oczekiwania w kwestii powiększenia rodziny. Pitt chciał zostać ojcem, natomiast Aniston chciała skupić się na rozwijaniu swojej kariery. Po latach aktorka zaprzeczała, że taki był powód rozpadu jej małżeństwa. Brad Pitt poznał Angelinę Jolie na planie filmu "Pan i Pani Smith" i tak zaczął się ich romans. Przypomnijmy, że w tamtym czasie Jolie miała już na koncie Oscara i łatkę skandalistki. Gwiazda wręcz emanowała seksapilem i właśnie zakończyła swoje małżeństwo z dwadzieścia lat starszym Billym Bobem Thortonem. Jennifer Aniston o zdradzie swojego męża dowiedziała się z prasy. Rozwód nastąpił 7 stycznia 2005 roku.

Media okrzyknęły ich "Brangeliną". Oni zajęli się wychowywaniem szóstki dzieci

Jeszcze przed związkiem z Pittem, Angelina Jolie adaptowała Maddoxa, pochodzącego z Kambodży półrocznego chłopca. Macierzyństwo zupełnie ją odmieniło. Z hollywoodzkiej skandalistki stała się matką, aktywistką i filantropką. "Z dnia na dzień przestałam być egoistką" - opowiadała w wywiadach. Związek Pitt i Jolie media szybko okrzyknęły "Brangeliną". Paparazzi śledzili zakochanych na każdym kroku, a portale rozpisywały się o ich miłości. Zdecydowali się na adopcję Zahary z Etiopii. A w 2006 roku okazało się, że Angelina jest w ciąży. Biologiczna córka pary, Shiloh Jolie-Pitt, urodziła się 27 maja. Wkrótce rodzina znów się powiększyła, a para adoptowała pochodzącego z Wietnamu Paxa. Później okazało się, że Jolie znów jest w ciąży, tym razem bliźniaczej. Na świecie pojawili się Vivienne i Knox.

Angelina Jolie zdecydowała się na podwójną mastektomię

W wywiadach podkreślali, że gdy jest miłość, wszystkie problemy są do pokonania. W ich małżeństwie nie brakowało jednak kryzysów. Angelina Jolie była niezwykle przeczulona w kwestii raka piersi. Z powodu tej choroby zmarła babcia i mama aktorki. Gdy dowiedziała się, że wykryto u niej gen zwiększający prawdopodobieństwo zachorowania na raka piersi, zdecydowała się na podwójną mastektomię. Rok później Pitt i Jolie zdecydowali się na ślub. Do sieci trafiły weselne zdjęcia pary, której towarzyszyła szóstka dzieci.

"12 lat piekła"

Gdy w 2016 roku gruchnęła wiadomość o rozstaniu pary, wiele osób odebrało to za fake newsa. Szybko jednak okazało się, że rzeczywistość małżeństwa nie miała nic wspólnego z bajką. Aktorzy często się kłócili, a Brad Pitt miał coraz gorszy kontakt z adoptowanym synem, Maddoxem. Pitt przyznał w końcu, że w tamtym okresie był też uzależniony od alkoholu i marihuany. "To prawda, topiłem smutki w alkoholu i regularnie paliłem marihuanę. Nie jestem z tego dumny i zrobię, co mogę, by to pokonać" - mówił w wywiadzie dla magazynu "GQ". Angelina Jolie oskarżała męża o przemoc fizyczną i manipulacje. Brad Pitt twierdził, że żona jest niezrównoważona. W jednym z wywiadów opisał swoje małżeństwo jako "12 lat piekła". Aktor miał też rzucić się na Maddoxa podczas lotu samolotem, a żonę odepchnąć. W dokumentach rozwodowych Jolie wskazywała na "różnice nie do pogodzenia". Chciała też mieć pełną opiekę nad szóstką dzieci.

Byli małżonkowie wciąż walczą o majątek i prawa do opieki nad dziećmi

Rozwód ogłoszono w 2019 roku. Wciąż jednak toczyły się sprawy sądowe dotyczące praw do opieki nad dziećmi. W 2022 roku Angelina Jolie postanowiła sprzedać swoje udziały w wartej 164 miliony dolarów posiadłości i francuskiej winnicy. Ta decyzja rozwścieczyła Brada Pitta, który postanowił pozwać byłą żonę. Ponoć nie miała prawa sprzedać swoich udziałów bez jego zgody. Domagał się odszkodowania i anulowania transakcji sprzedaży. Osiem lat po rozstaniu Pitt i Jolie wciąż walczą o majątek i prawa do opieki nad dziećmi. Obecnie Bradowi Pittowi udało się odzyskać pakiet kontrolny nad francuską posiadłością.