Córka Tadeusza Drozdy jest panseksualna. Co to znaczy?

Joanna Drozda to aktorka i córka znanego komika i wieloletniego prowadzącego program "Śmiechu warte" Tadeusza Drozdy. Widzowie mieli okazję poznać ją dzięki występom w takich serialach jak: "Nad rozlewiskiem" i "Na noże". Jakiś czas temu Drozda wyznała, że jest panseksualna. W wywiadzie dla magazynu "Replika" opowiedziała więcej na temat swojej orientacji seksualnej.

REKLAMA

Zobacz wideo Szapołowska szczerze o zdradzie. Potrafiłaby wybaczyć?

Co oznacza panseksualizm?

Panseksualizm określa się jako odczuwanie popędu seksualnego do każdej osoby, niezależnie od jej tożsamości płciowej czy orientacji seksualnej. Panseksualizm nie jest tym samym, co biseksualizm i nie jest orientacją seksualną. Osoby określające się jako panseksualne podkreślają, że ich postawa wywodzi się z obserwacji przyrody i ma być zakwestionowaniem uprzedzeń, które prowadzą do dyskryminacji pewnych zachowań, które nie wpisują się w szablony i konwencje.

Joanna Drozda wyznała, że jest osobą panseksualną. "Długo nie miałam potrzeby..."

Joanna Drozda wyznała, że długo trwało, zanim określiła siebie jako osobę panseksualną. Opowiedziała na ten temat w wywiadzie do "Repliki". "Długo nie miałam potrzeby, żeby określać swoją orientację seksualną czy nawet przynależność grupową. Jestem z takich czasów, kiedy uczono, przynajmniej moi rodzice tak mnie uczyli, że nie należy dać się zaszufladkować, trzeba przełamywać stereotypy, to jest najwyższa wartość" - powiedziała Joanna Drozda.

Michał Szpak i Monika Miller także określają się jako osoby panseksualne

Warto podkreślić, że Joanna Drozda to nie jedyna osoba z polskiego show-biznesu, która określa się jako panseksualna. Michał Szpak wypowiadał się na ten temat w rozmowie z "Twoim Stylem". "Miłość nie ma płci. Miłość to opieka, troska, zachwyt, relacja z osobą, z którą jest mi dobrze. Nie mogę powiedzieć, że zakocham się tylko w kobiecie lub tylko w mężczyźnie, bo ja zakochuję się w człowieku. Seksualność to sfera, którą odkrywa się całe życie" - powiedział Michał Szpak. Z kolei Monika Miller początkowo określała siebie jako osobę biseksualną. Z czasem wyznała jednak, że jest panseksualna. "Jeśli chodzi o orientację, to bardzo dużo osób mówi, że powinnam iść do kościoła, że trafię do piekła, że nie ma czegoś takiego, że sobie wymyśliłam. Pojawiają się też takie komentarze, że mówię to wyłącznie pod publikę" - powiedziała w rozmowie z Plejadą.