Niebywałe wieści z USA. Kurscy od miesięcy przebywają osobno

Jacek Kurski po niemal roku pracy w Banku Światowym wrócił ze Stanów Zjednoczonych do Polski. Obecnie prawicowy polityk i były prezes TVP szuka sobie nowego zajęcia w kraju. W Ameryce pozostały jednak jego żona i córka. Małżeństwo już od kilku miesięcy żyje na odległość. To wkrótce ma się zmienić.

REKLAMA

Zobacz wideo Racewicz o pracy w "PnŚ". Wspomina czasy prezesury Kurskiego prezesury

Joanna Kurska została w Stanach Zjednoczonych. Niedługo ma dołączyć do męża

Przypomnijmy, że gdy Jacek Kurski zdecydował się na objęcie posady w Banku Światowym początkowo także wyleciał za ocean sam. Po pewnym czasie dołączyła do niego żona i córka. Być może teraz sytuacja będzie podobna. Na razie małżonkowie żyją na odległość, ale to już niedługo ma się zmienić. Informator portalu Świat Gwiazd przekazał, że już wkrótce Joanna Kurska dołączy do męża. "Bardzo tęsknili za ojczyzną. W USA zostawiają sprawdzonych przyjaciół, a w Polsce czekają na nich bliscy i nowe obowiązki" - wyjawił.

TVP zawiadomiła prokuraturę. Kurski zareagował

W ostatnich dniach atmosfera w rodzinie Kurskich była raczej napięta. Nowe władze TVP wystosowały specjalny komunikat, w którym poinformowano, że do prokuratury wpłynęło zawiadomienie dotyczące nieprawidłowości związanych z zawieraniem umów. Miało to narazić publicznego nadawcę na wielomilionowe zobowiązania. Sprawa dotyczy także okresu, kiedy Jacek Kurski był prezesem TVP. W piątek, 22 marca, Jacek Kurski zareagował na te informacje na portalu X. "Jeszcze dzisiaj informacja nt. dalszych kroków w odpowiedzi na tę hucpę" - zapowiedział Kurski, ale jak do tej pory nic więcej na ten temat nie opublikował.

Kurska świętuje urodziny córki. Anna Klara skończyła trzy lata

W tym gorącym okresie Joanna Kurska postanowiła jednak skupić się na czymś znacznie przyjemniejszym. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała filmik i zdjęcia z urodzin córki, Anny Klary Kurskiej. Dziewczynka skończyła właśnie trzy lata. Z tej okazji otrzymała od rodziców wymarzony rower. "Nasza najukochańsza Ania ma dziś urodziny" - napisała Joanna Kurska. Na nagraniach możemy dostrzec córkę Kurskich podczas jazdy rowerem, do którego został przyczepiony duży balon z cyfrą trzy.