Robert Makłowicz dał się poznać na wielu płaszczyznach kulinarnych. Mężczyzna spełnia się jako kucharz, dziennikarz i autor wielu książek. W celu poszukiwania nowych smaków często podróżuje po różnych rejonach świata. Nie zapomina jednak o tradycyjnej polskiej kuchni, która króluje na stołach podczas wielu świąt. Za niedługo przyjdzie pora na Wielkanoc, a co za tym idzie - gotowanie potraw. Jednym z najpopularniejszych wyborów z tej okazji jest tradycyjny żurek z jajkami, nierzadko podawany w chlebie. Czy właśnie to przygotuje Makłowicz w rodzinnym domu? Nie tym razem.

Robert Makłowicz o swoich planach na potrawy podczas Wielkanocy. Na jego stole nie zagości żurek

Robert Makłowicz niedawno udzielił wywiadu "Faktowi". W rozmowie podjął temat zbliżającej się Wielkanocy. Jego bliscy będą musieli obejść się smakiem, jeśli chodzi o tradycyjny żurek. Kucharz ma jednak inną propozycję. Początkowo zdradził, że póki co nie ma konkretnych planów na świąteczną zupę. - Nie robię żurku na Wielkanoc (...). Nie wiem jeszcze. Zobaczymy, co będzie. Wielkanoc to ruchome święto, a może będzie już czosnek niedźwiedzi na przykład - mówił w rozmowie. Krytyk kulinarny ma jednak w głowie pewien pomysł. Jeśli czosnek będzie już wtedy dostępny, z pewnością zostanie wykorzystany w kuchni Makłowicza. Mężczyzna nie przyznał, że smak potrawy z tym dodatkiem jest obłędny. - Wie pani, jaki jest pyszny krem z czosnku niedźwiedziego? - podkreślił w rozmowie. Co sądzicie? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Robert Makłowicz i Ewa Wachowicz dawniej pracowali razem. Kobieta wspomina rozstanie zawodowe

Lata temu Ewa Wachowicz produkowała program "Podróże kulinarne Roberta Makłowicza". Po czasie jednak kucharz postanowił zakończyć współpracę. Niedawno kobieta w rozmowie z Gazetą.pl wyznała, że zawodowe rozstanie bardzo na nią wpłynęło. Wówczas czuła ogromny żal. - Oczywiście było mi smutno i zadawałam sobie pytanie: dlaczego? Przecież byłam producentką jego programu kulinarnego i wkładałam w to dużo serca. Ale gdy rozstaliśmy się w 2007 roku, postawiłam na siebie. I dzięki temu od 16 lat mam w Polsacie własny program "Ewa gotuje", w którym dzielę się z widzami swoimi przepisami - wyznała bez wahania Ewa Wachowicz.

