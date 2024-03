Edyta Pazura zyskała popularność głównie dzięki swojemu mężowi. Kobieta jest żoną Cezarego Pazury. Rozpoznawalność przekuła w ogromny sukces. Obecnie jest doceniana za własne działalności. Edyta prowadzi między innymi firmę produkującą perfumy i biżuterię. Ponadto cieszy się dużym gronem fanów w mediach społecznościowych. Na profilu na Instagramie zyskała ponad 250 tysięcy obserwujących. Ostatnio opublikowała nietypowe zdjęcie. Fani byli w szoku.

REKLAMA

Zobacz wideo Cezary Pazura szczerze o podróży z dziećmi. Co go pociesza?

Edyta Pazura zaskoczyła odważną sesją zdjęciową. Mało kto spodziewał się takiego ujęcia

Edyta Pazura niedawno opublikowała nietypowe zdjęcie. W mediach społecznościowych przyznała, że sesja nie była udana. Zniechęcona celebrytka wykonała zatem ostatnie ujęcie, które przedstawiało ją w odbiciu lustrzanym. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Pazura była... bez ubrań. Czarno-biała fotografia trafiła na profil celebrytki. "Pierwszy raz w życiu prześwietliłam całą kliszę. (...) Nie wiedziałam już co fotografować, więc zrobiłam zdjęcie... swojego odbicia w lustrze. W sumie ma ono swój klimat i pewnego rodzaju tajemniczość. Jednym słowem spieprz… sprawę, ale udaję, że się tym jakoś bardzo nie przejmuję" - napisała Edyta Pazura. Fani byli zachwyceni zdjęciem. Co więcej, porównali kobietę do znanej gwiazdy. "Wyszło mega", "Mega kadr, w pierwszej chwili myślałam, że to zdjęcie przedstawiające nieśmiertelną Marilyn", "Myślałam, że to zapowiedź nowego programu o Marilyn Monroe" - pisali fani w sekcji komentarzy. Zgadzacie się? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Edyta Pazura szczerze na temat przyjaźni w show-biznesie. Nie szczędziła słów

Edyta Pazura coraz rzadziej pojawia się na oficjalnych imprezach w show-biznesie. Jakiś czas temu w mediach społecznościowych przyznała, że nie utrzymuje kontaktu z innymi gwiazdami. Niedługo potem fani zaczęli dopytywać, skąd taka decyzja. Kobieta postanowiła zdradzić całą prawdę. Przyznała, że dużą rolę gra czas. - Jesteśmy skupieni na rodzinie, pracy i tym, co kochamy. Robimy swoje, YouTube, podcasty, firma. Trzymamy się daleko od afer, kłótni i tego, co nam zabiera energię. Nawet jeśli ktoś próbuje nas publicznie zaczepiać, omijamy taką osobę z daleka - odpowiedziała celebrytka. Dalszą część wypowiedzi Edyty Pazury znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Edyta Pazura niczym Grinch wymieniła, co ją denerwuje w okresie świąt. Wspomniała o czwartym dziecku

Edyta Pazura Edyta Pazura; FOT. Kapif