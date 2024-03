Nowy szef portalu TVP Info wybrany. Wcześniej zwolnił go Jacek Kurski

Portal Wirtualne Media dowiedział się nieoficjalnie, że nowym szefem portalu TVP Info ma zostać Patryk Zalasiński, który ma objąć także funkcję zastępcy szefa Redakcji Mediów Interaktywnych w TVP, Andrzeja Jaszczyszyna. Zalasiński wcześniej pracował w stacji jako reporter. Zwolniono go za czasów prezesury Jacka Kurskiego, w 2016 roku.

Obecny szef portalu TVP Info wcześniej został zwolniony przez Jacka Kurskiego

Zalasiński powraca do TVP Info po ośmiu latach. W marcu 2016 roku opuścił stację po podpisaniu sprzeciwu wobec decyzji zarządu o zwolnieniu trzech wydawczyń kanału. Wówczas Jacek Kurski i szefowie TVP Info zadecydowali o niepokazywaniu na żywo manifestacji Komitetu Obrony Demokracji. Sprzeciwiły się temu trzy wydawczynie, które w konsekwencji natychmiast zostały zwolnione.

Z kolei Andrzej Jaszczyszyn swoją karierę zawodową zaczynał w 2008 roku w Grupie ZPR Media. Najpierw był tam menadżerem projektów, później zajął się social mediami. Później prowadził też swoją działalność gospodarczą. Był także dziennikarzem Radia Eska. Na stanowisko szefa Redakcji Mediów Interaktywnych w TVP został wybrany w styczniu tego roku.

Reaktywowano format sprzed lat. "100 pytań do" powróciło na antenie TVP Info

Dodajmy, że w ostatnim czasie do redakcji TVP Info dołączyła Wioleta Wramba, która przez 12 lat była związana z Polsatem. W TVP Info ma być prezenterką, ale także zająć się formatem, który został po latach reaktywowany. Chodzi o "100 pytań do". Talk-show zadebiutowało na antenie telewizyjnej Dwójki w 1988 roku i przez siedem lat cieszyło się sporą popularnością. Dziennikarze zadawali niewygodne pytania takim gościom jak: Jerzy Urban czy Lech Wałęsa. "To był pierwszy program w Polsce, polegający na zapraszaniu do studia polityków i dziennikarzy różnych zapatrywań. Z prawa i z lewa. Prosta rzecz w założeniu. Tyle że bez wytycznych, ale i możliwości wymigania się od odpowiedzi na niewygodne pytanie" - wspominała w rozmowie z "Newsweekiem" Anna Grzeszczuk-Gałązka, była prowadząca program. Jak podał portal Press to właśnie Wioleta Wramba ma zostać nową gospodynią talk-show.