Magdalenę Lamparską znamy z takich produkcji jak "Listy do M.", "Bogowie", "Ojciec Mateusz", "Porady na zdrady", "Cały ten seks" czy kontrowersyjne "365 dni". Aktorka ostatnio była widziana na premierze najnowszego filmu Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta. Olśniewała w czarnej kreacji, która była niebanalna. Zobaczcie sami.

Magdalena Lamparska w nowoczesnym komplecie na ściance. Co za szyk

Aktorka przybyła na premierę w wieczorowej stylizacji, na którą składała się czarna bomberka i pasująca mini. Uwagę w jej looku zwracały czarne, cienkie rajstopy w kropki i body z siateczką, które dodawało całości zmysłowości. Lamparska postanowiła uzupełnić kreację czarnymi szpilkami, kopertówką. Do tego czerwona szminka na ustach (pięknie wyglądała w zestawieniu z czernią stroju). Tego wieczoru gwiazda spięła włosy. Jak wam się podoba?

Magdalena Lamparska na ściance KAPiF.pl

Magdalena Lamparska chętnie wykorzystuje dawne stylizacje. Dla niej to nie obciach

Część gwiazd nie odważyłaby się drugi raz pokazać w tym samym. Inna grupa, w której są między innymi Doda czy Magdalena Lamparska, preferuje zabawę ze stylem, wykorzystując ponownie odzież, ale w nieco innym wydaniu. Aktorka mówiła na ten temat w rozmowie z TVN. - Ja również korzystam z takiej cyrkulacji odzieżą i moją szafę komponuję w taki sposób, żeby była bardzo uniwersalna i minimalistyczna - wyznała w dawnym wywiadzie. - Właśnie dlatego moją szafę buduję w ten sposób, żebym zawsze do jakiejś stylizacji mogła ubrać buty czy torebkę. Ta torebka i te buty były już na czerwonym dywanie - dodała. Co więcej powiedziała o ściankach? - Uważam, że czerwony dywan nie zobowiązuje do tego, żeby wychodzić tylko raz [w danej odzieży - przyp. red.] tylkotylko żeby traktować te rzeczy jako dopełnienie osobowości, a nie tylko dodatek albo jakiś polepszacz wyglądu. Staram się, żeby ubrania były przedłużeniem tego, kim jestem - podsumowała aktorka. Po zdjęcia zapraszamy do galerii na górze strony.

Magdalena Lamparska o stylu KAPiF.pl