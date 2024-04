Ewa Drzyzga w 2020 roku dołączyła do ekipy "Dzień dobry TVN". Początkowo była w duecie z Agnieszką Woźniak-Starak, jednak po fali zwolnień, która ją ominęła, tworzy duet z Krzysztofem Skórzyńskim. Dziennikarka od lat jest związana ze stacją. Najwierniejsi widzowie pamiętają ją głównie z roli prowadzącej program "Rozmowy w toku". Odcinki talk-show były nagrywane w Krakowie, co bez wątpienia było na rękę gospodyni, która tam się urodziła. Choć jej kariera się rozwinęła, a programy z jej udziałem powstają w Warszawie (oddalonej o ok. 300 km), to Ewa Drzyzga ani myślała się przeprowadzić.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak mówiła jeszcze jakiś czas temu

Gdzie mieszka Ewa Drzyzga?

Ewa Drzyzga, choć jest jedną z największych gwiazd stacji, to jednak rzadko mówi o życiu prywatnym - znacznie bardziej lubi rozmawiać z zapraszanymi gośćmi. Ceni sobie prywatność, jednak w jednym z wywiadów opowiedziała o tym, dlaczego tak uwielbia miejscowość Mogilany pod Krakowem, w której ma dom. "Mieszkałam w Warszawie, we Wrocławiu, wynajmowałam mieszkanie, postanowiłam kupić dom. Podoba mi się tu piękny widok, spokój, cisza, a zarazem blisko miasta. Nie planuję przeprowadzki" - powiedziała w magazynie "Gala". W tej samej rozmowie Ewa Drzyzga wyjaśniła, za co ceni swoje okolice. "Po prostu pojawiła się rodzina i lepiej mi poza miastem. Mam inną przestrzeń, czuję się wolna" - wyznała. Drzyzga przyznała jednak, że można łatwo wpaść w pułapkę. "Trzeba jednak uważać, żeby się nie zamknąć w takim mikroświecie - tylko ty i twój dom" - dodała gospodyni "DDTVN".

Tak wygląda dom Ewy Drzyzgi

Ewa Drzyzga nie ukrywa, że uwielbia swój ogród. Jest w nim dużo zieleni, rosną kwiaty. "Często jest tak, że jak już masz ten ogród i tę trawę, to nie masz czasu, żeby tam zajrzeć. Ale z drugiej strony sama świadomość, że za oknem czeka na ciebie twój kawałek zieleni, działa kojąco" - wyznała dziennikarka w "Gali". A jak urządzone są wnętrza jej domu? Dominują jasne barwy, ale nie brakuje kolorowych mebli czy dodatków. W kuchni pani domu zadbała o sporo miejsca do gotowania i przechowywania. Zdjęcia z domu Ewy Drzyzgi znajdziecie w naszej galerii na górze strony.