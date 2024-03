W programie muzycznym TVP chodzi o to, aby rozpoznać dany utwór w możliwie najkrótszym czasie. Należy podać poprawny tytuł piosenki i tym sam oczywiście wykazać się doskonałym słuchem. Jak pokazał jeden z odcinków - do formatu zgłaszają się naprawdę wszechstronnie utalentowani ludzie.

"Jaka to melodia". Jedna z uczestniczek ma głos jak z niebios

- Scena stoi otworem - rzucił w studiu Rafał Brzozowski, na którym wrażenie wywarł krótki występ pani Izabeli. Uczestniczka formatu postanowiła bowiem zaprezentować umiejętności wokalne, wykonując "Stop" Sama Browna. Wykonanie bardzo przypadło do gustu publiczności. "Zróbcie hałas dla Izabel, co za wokal! Takich mamy utalentowanych uczestników #duma!" - tak ten krótki występ został podsumowany na oficjalnym Instagramie programu. Co piszą z kolei piszą internauci? "Przepiękna piosenka, najszczersze gratulacje dla Izabeli za odwagę i tak oryginalny i czysty wokal", "Świetna jest", "Czy można gdzieś posłuchać innych wykonań Pani Izy?" - czytamy pod postem. Tylko pogratulować!

"Jaka to melodia" miała już kilku prowadzących. Najbardziej z formatem kojarzony był Janowski

Dawny prowadzący spędził w programie 20 lat. Obecnie widzimy Roberta Janowskiego w konkurencyjnym formacie, czyli "Twoja twarz brzmi znajomo". Co prezenter sądzi o tym, jak jego dawny program wygląda obecnie? - Robert uważa, że bez niego program stał się przaśny. Przede wszystkim nie wyobraża sobie, by w show były dalej utwory disco polo. Jasno to zaznaczył. Chce też powrotu publiczności. Zrezygnowano z niej w pandemii i nie wrócono do tej formuły później, a według Roberta to duży błąd. Mówił, że dodawała programowi klimatu i zachęcała uczestników do rywalizacji, podkręcając tempo gry - zdradził informator TVP w rozmowie z nami. Ciekawe, czy kiedyś Janowski wróci na dawne podwórko. Po zdjęcia zapraszamy do galerii na górze strony.

