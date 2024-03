Dawna twarz "Królowych życia" uczy się tańca u boku Marcina Hakiela. Mimo wielu uwag technicznych ze strony jury i najniższego miejsca w tabeli z punktacją Dagmara Kaźmierska wciąż jest w programie - przeszła do piątego odcinka "Tańca z gwiazdami". Ostatnio w mediach influencerka zachwycała się nowym produktem Dody, a my postanowiliśmy zbadać, co uczestniczka tanecznego show uważa o znanej wokalistce.

REKLAMA

Zobacz wideo Dagmara Kaźmierska o Dodzie. Zrobiło się sympatycznie

Dagmara Kaźmierska wystawiła Dodzie niezłą laurkę. "W środku to mała dziewczynka"

"Królowa życia" ceni polską piosenkarkę nie tylko za jej twórczość. - Doda ma niezwykły głos. W ogóle to jest niezwykła kobieta... - zaczęła Kaźmierska w rozmowie z nami. - W środku to mała dziewczynka. Uwielbiam ją - podkreśliła. - Przede wszystkim, co najbardziej w niej kocham, to to, że ona jest mega inteligentna, petarda. W tym szczuplutkim ciałku tam jest taka głowa drodzy państwo... - powiedziała zachwycona uczestniczka po emisji ostatniego "Tańca z gwiazdami". Zgadzacie się z jej zdaniem?

Dagmara Kaźmierska w Polsacie KAPiF.pl

Dagmara Kaźmierska to postać, która polaryzuje. Oberwało się jej nawet na profilu Hakiela

Uczestniczka "Tańca z gwiazdami" jest dla tancerza niemałym wyzwaniem. Kaźmierska nie może bowiem wykonywać każdej figury tanecznej, ponieważ ma problem z nogami po wypadku. - Nie jestem jego wymarzoną partnerką. Sorry, Marcin, za dużo nie poszaleję - wyznała uczestniczka Plejadzie. Mimo tego dzielnie uczęszcza na treningi, które możemy podglądać w social mediach pary numer osiem. - Ja mam w sobie dużo radości cały czas i po prostu przeżyłam coś pięknego - podkreśliła. Niektórzy jednak wciąż wypominają Kaźmierskiej jej burzliwą przeszłość lub zaznaczają swoją antypatię w stosunku do niej. Marcin Hakiel pod jednym z postów postanowił stanąć w obronie partnerki z parkietu. "Mam prośbę o nieobrażanie się na moim profilu, jak komuś nie odpowiadają moje treści, to żegnam. Każdy z nas ma swoją przeszłość, polecam przeprowadzić rachunek sumienia, zanim zacznie się obrzucać błotem bliźniego" - oznajmił krótko. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii na górze strony.

Dagmara Kaźmierska, Marcin Hakiel na parkiecie KAPiF.pl