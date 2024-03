Magdalena Stużyńska 25 marca 2024 roku skończyła 50 lat. Aktorka nie może narzekać na brak pracy. Poza teatrem, w którym spełnia swoje ambicje, od 2012 roku gra jedną z głównych ról w "Przyjaciółkach". W nowym sezonie jej bohaterka - Anna Strzelecka - wypadku samochodowym porusza się na wózku inwalidzkim. Ten wątek okazał się dla aktorki nie lada wyzwaniem. - To było dla mnie trudne. Mogłam sobie wyobrazić, jak czują się osoby, których życie w jednej chwili zmieniło się i z osób w pełni sprawnych stali się osobami z niepełnosprawnością. To na pewno lekcja życia. Nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jak skomplikowane mogą być podstawowe czynności, które wykonujemy bez zastanowienia. Jak każdy gest sprawia ból - mówiła niedawno w rozmowie z Plotkiem. A że polsatowska produkcja cieszy się ciągle popularnością, uchyla czasem jej rąbka tajemnicy. Tuż przed ostatnim odcinkiem "Przyjaciółek", pokazała niecodzienną fotografię ze szpitala, na której widzimy ją w charakteryzacji po wypadku, a obok niej serialowego bohatera w jeszcze gorszym stanie.

REKLAMA

Zobacz wideo Magdalena Stużyńska uczy się języków. Podbije zagranicę?

Magdalena Stużyńska i Grzegorz Małecki poturbowani na planie "Przyjaciółek"

Na fotografii zamieszczonej w sieci przez Magdalenę Stużyńską, widzimy ją w obecności Grzegorza Małeckiego (aktorka dotąd nie miała z nim w serialu wspólnych scen). "Spotkałam Grzegorza Małeckiego w jednym szpitalu (na szczęście na planie), ale niestety jeszcze nie mieliśmy okazji razem pracować. Mam nadzieję, że kiedyś to nastąpi" - napisała. Przypomnijmy, że syn Anny Seniuk wciela się w "Przyjaciółkach" w byłego psychoterapeutę Patrycji (Joanna Liszowska) - Adriana Bielewicza. Ostatnio mężczyzna został wepchnięty w serialu pod samochód i póki co, śledztwo policji wskazuje na to, że stoi za tym Wiktor (Paweł Deląg). Dotychczas Anka i Adrian nie mieli w serialu ani jednej wspólnej sceny, ale wygląda na to, że sceny, gdy leżą w szpitalnych łóżkach, są kręcone w jednocześnie, dzięki czemu wpadli ostatnio na siebie na planie. Zdjęcie z obrażeniami po wypadku od razu przykuło uwagę Joanny Liszowskiej. "Tak to się kończą terapie przejażdżki i takie tam" - napisała serialowa Patrycja. Swoje trzy grosze wtrąciła też Katarzyna Kwiatkowska. Aktorka zwróciła uwagę na ciekawą charakteryzację Stużyńskiej i Małeckiego. "Ale was poturbowało" - podsumowała komentatorka "Szkła kontaktowego". "To była walka wieczoru" - dodał reżyser "Przyjaciółek" - Jacek Sołtysik.

Kariera Magdaleny Stużyńskiej. Co oprócz "Przyjaciółek"?

Magdalena Stużyńska zaczęła grać w filmach, serialach i spektaklach telewizyjnych w pierwszej połowie lat 90. Na początku jej drogi zawodowej pojawiła się w popularnym serialu "Fitness club" i "Dom". Ogólnopolską popularność przyniosła jej dopiero rola Marcysi Biernackiej w "Złotopolskich". Wcielała się w nią od 1997 roku do 2009. W jej filmografii - poza "Przyjaciółkami" - są też takie produkcje jak np. "Rodzinka.pl", "Hotel 52", "Usta usta", "W rytmie serca" i "Domek na szczęście". W latach 2000-2013 występowała w Teatrze Kwadrat w Warszawie. W latach 2012-2017 była członkinią Kabaretu Moralnego Niepokoju. Obecnie możemy ją oglądać w Teatrze Polonia, gdzie gra m.in. w spektaklu "Głowa w piasek".