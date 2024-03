Pogrzeb Ernesta Brylla. Pisarza i poetę pożegnały gwiazdy

Poeta, pisarz, autor tekstów piosenek oraz dziennikarz zmarł w wieku 89 lat. O jego śmierci po raz pierwszy dowiedzieliśmy się od Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. "Ernest Bryll 1.03.1935 - 16.03.2024. Żegnamy wybitnego poetę, wielkiego pisarza. Mariusz Kubik, Stowarzyszenie RWE im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Warszawa, 17 marca 2024 r." - czytamy w oświadczeniu na Facebooku. Pogrzeb artysty odbył się 25 marca na cmentarzu przy ul. Wałbrzyskiej w Warszawie.

Ernest Bryll i jego pogrzeb. Pisarza pożegnali Anna Popek i Adam Sztaba

O odejściu poety mogliśmy przeczytać również na oficjalnym profilu Festiwalu Filmowego NNW. "Zmarł Ernest Bryll - zasłynął przede wszystkim jako poeta i tekściarz. 'Bądź jak kamień, stój, wytrzymaj. Kiedyś te kamienie drgną I polecą jak lawina. Przez noc, przez noc, przez noc'. To fragment napisanego przez niego 'Psalmu stojących w kolejce'. Utwór stał się nieoficjalnym hymnem 'Solidarności', a kiedy Krystyna Prońko wykonywała go na scenie, to publiczność milkła" - napisano w pożegnalnym poście. Pogrzeb Ernesta Brylla odbył się z udziałem bliskich i znajomych poety. Uroczysta msza miała miejsce w kościele oo. Dominikanów. Mogliśmy zauważyć wśród osób żegnających artystę Annę Popek, Adama Sztabę, Olgierda Łukaszewicza czy Stefana Friedmanna. W ostatnim pożegnaniu Brylla uczestniczyła również Małgorzata Kidawa-Błońska. Wielu zebrało się, aby oddać poecie cześć.

Ernest Bryll - co więcej o nim wiadomo?

Znany artysta przyszedł na świat 1 marca 1935 r. w Warszawie. Jego poetyckim debiutem jest utwór "Wigilie wariata". Wystąpił na ekranie w serialu "Tulipan". Pisał teksty piosenek dla takich sław polskiej muzyki, jak: Jerzy Połomski, Halina Frąckowiak czy Maryla Rodowicz. Pracował ponadto w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej, gdzie sprawował stanowisko kierownicze w Dziale Literackim. Co z kolei wiadomo było o jego sferze prywatnej? Artysta poślubił przed laty Małgorzatę Goraj, z którą doczekał się trójki potomstwa. Po zdjęcia zapraszamy do galerii na górze strony.

