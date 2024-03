Księżniczka Eugenia pokazała zdjęcie syna. "Najlepszy prezent"

Księżniczka Eugenia to z całą pewnością jedna z najpopularniejszych członkiń brytyjskiej rodziny królewskiej. Arystokratka ma niemałą rzeszę fanów, a stoi za tym z pewnością naturalność i bijące od niej ciepło. Eugenia nie stroni od pokazywania kulis swojego życia i regularnie publikuje w mediach społecznościowych coraz to nowsze treści. Tym razem na jej instagramowym koncie pojawił się niecodzienny materiał. Księżniczka z okazji swoich 34. urodzin dodała przepełniony emocjami post. Odniosła się w nim do swoich najbliższych.

Księżniczka Eugenia ceni sobie wartości rodzinne. Świadczy o tym jej najnowszy post na Instagramie

Księżniczka Eugenia ma spore powody do radości. Właśnie kończy 34 lata i zdaje się, że jej życie rodzinne kwitnie. Z tej właśnie okazji członkini brytyjskiej rodziny królewskiej opublikowała w mediach społecznościowych post, w którym odniosła się do macierzyństwa. Na Instagramie pojawiło się zupełnie nowe zdjęcie syna Eugenii - Ernesta George’a Ronniego. Post opublikowano, aby uczcić urodziny Eugenii. Arystokratka nadmieniła, że czuje się szczęśliwa, ponieważ może spędzić ten wyjątkowy dzień w gronie swoich najbliższych. "Najlepszym prezentem ze wszystkich są moi chłopcy. Dlatego w te urodziny pragnę obdarzyć rodzinę i bliskich miłością" – napisała Eugenia na Instagramie. Na opublikowanej fotografii kobieta trzyma dziewięciomiesięcznego Ernesta i wydaje się być naprawdę szczęśliwa. Eugenia jest także matką trzyletniego Augusta Philipa Hawke'a. Ojcem dzieci i małżonkiem Eugenii jest Jack Brooksbank. Para pobrała się w październiku 2018 roku w zamku Windsor.

Księżniczka Eugenia postawiła na klasyczną, lecz kobiecą stylizację. Zagrały dodatki

Do zamieszczonej fotografii księżniczka Eugenia zapozowała w dzianinowej bluzce z półgolfem i krótkim rękawem. Góra stylizacji utrzymana byłą w bardzo modnych obecnie odcieniach beżu. Kropką nad i okazały się dodatki. Bardzo szeroka, biała opaska to detal na miarę prawdziwej członkini rodziny królewskiej. Uwagę przykuwały także kolczyki. Subtelne, a jednak zwracające uwagę. Całość prezentowała się naprawdę stylowo.

