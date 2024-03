Anita Sokołowska jest jedną z bardziej rozpoznawalnych polskich aktorek. Przez lata występowała w serialu "Na dobre i na złe". Później widzowie dosłownie pokochali jej rolę w kultowej produkcji "Przyjaciółki". Choć aktorka niedawno odeszła z obsady serialu, to nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa i nie zniknęła z telewizji. Obecnie możemy śledzić jej poczynania w programie "Taniec z gwiazdami". Po trudnych przygotowaniach Anita Sokołowska może liczyć na chwilę wytchnienia w domu. Jej cztery ściany są bardzo przytulne i aż zachęcają do odpoczynku.

Zobacz wideo Anita Sokołowska o swojej śmierci w "Przyjaciółkach". Mówi, czy wróci do "Na dobre i na złe" i czy wystąpi w "Tańcu z gwiazdami"

Tak mieszka Anita Sokołowska. Jest przytulnie i z klasą

Anita Sokołowska aktywnie działa w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie. Aktorka bez wątpienia zalicza się do tego grona gwiazd, które chronią swoją prywatność. W związku z tym na jej profilu większość treści nawiązuje do pracy zawodowej. Co jakiś czas zdarza jej się jednak wrzucić kadr z domowych pieleszy. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak urządziła swoje cztery kąty. Najczęściej jest to jednak salon. Trzeba przyznać, że prezentuje się on niezwykle przytulnie. W mieszkaniu aktorki położona jest drewniana podłoga, a ściany zachowane są w bieli. Takie połączenie bez wątpienia stanowi dobre tło do stylowych dodatków. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Anita Sokołowska pokazała salon. Te dwa elementy zwracają szczególną uwagę

W Anity Sokołowskiej salonie główne skrzypce odgrywa ogromna biblioteczka, na której możemy znaleźć mnóstwo książek. Regał rozciąga się po całej ścianie. Oprócz tego w pomieszczeniu znajduje się pikowany narożnik w kolorze musztardowym oraz wygodny puf. Do tego aktorka dobrała gustowne meble w tylu vintage. Anita Sokołowska może pochwalić się również sporą kolekcją kwiatów doniczkowych. Po tym widać też, że jest wielką pasjonatką natury i bujnej roślinności. Jak wam się podoba? ZOBACZ TEŻ: Anita Sokołowska walczyła z kilogramami. Schudła, jak zastosowała jedną zasadę. Dziś miesza smaki różnych kuchni.