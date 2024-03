Agata Duda to z całą pewnością jedna z najbardziej rozpoznawalnych kobiet w Polsce. Zwykle stawia na stosunkową oszczędność w słowach i pewnego rodzaju zachowawczość. Nic więc dziwnego, że wiele osób zwraca głównie uwagę na jej stylizacje. Zazwyczaj jest w nich niemały potencjał, lecz praktycznie zawsze coś pójdzie nie tak. A to buty są nie takie, a to niedopasowany do sylwetki fason. Tym razem pierwsza dama znów nie wypadła najlepiej. Przyjrzał się jej Michał Musiał, modowy ekspert i stylista fryzur.

Agata Duda znów zaliczyła wpadkę. Szkoda, bo mogło być naprawdę dobrze

Agata Duda po raz kolejny zdecydowała się na bardzo klasyczne połączenie kolorystyczne. Wybór padł na ponadczasowe połączenie czerni z bielą. Niby minimalistycznie i dobrze, a jednak coś poszło nie tak. Co takiego? Całość ocenił Michał Musiał. Okazuje się, że wystarczyłoby zmienić jedną rzecz.

Agata Duda znów postawiła na typową dla siebie estetykę. Zdecydowała się na marynarkę, lecz w nieco innym niż zazwyczaj fasownie. Tym razem wybrała wiązaną w talii wersję. To bardzo dobre rozwiązanie dla praktycznie każdego typu sylwetki. Optycznie nadaje świetnych proporcji i sprawdza się na zarówno eleganckich, jak i tych nieco mniej formalnych wydarzeniach. Czarny top wystający spod marynarki także jest w porządku. Tutaj nie ma się do czego przyczepić. Gorzej jest na dole. Czarne spodnie. Niby poprawnie. Jednak z pewnością nie w takim fasonie. Ten krój bardzo niekorzystnie wpływa na całą stylizację. Jedna rzecz popsuła wszystko. A wystarczyło wybrać fason z szerokimi, dotykającymi ziemi nogawkami. Byłoby od razu lepiej. Całość nabrałaby nonszalancji i współczesnego charakteru - stwierdził Michał Musiał, modowy ekspert i stylista fryzur.

Poległa także fryzura. Powtórzył się typowy dla pierwszej damy błąd

Ekspert ocenił także fryzurę Agaty Dudy. "Pierwsza dama po raz kolejny zaliczyła modową wpadkę. Jednolity, jasny odcień blondu zupełnie do niej nie pasuje. We włosach brakuje życia. Fryzura także nie jest trafionym wyborem. Przypomina bardziej hełm, niż współczesne uczesanie. Brakuje luzu, swobody i naturalności. Teraz jest za bardzo sztucznie" - dodał Michał Musiał. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Agata Duda w czarno-białej stylizacji Fot. instagram.com/@pierwszadama_akd