Magda Gessler w domowym zaciszu zmyła makijaż. Zdjęcie obiegło sieć

Magda Gessler to zdecydowanie kolorowy ptak polskiego show-biznesu. Prowadząca "Kuchennych rewolucji" uwielbia barwne stroje, a burza loków jest jej znakiem rozpoznawczym. Zazwyczaj widzimy ją też w dość mocnym makijażu, podkreślającym oczy kolorowymi cieniami. Magda Gessler na Instagramie od czasu do czasu pokazuje się w całkowicie naturalnej odsłonie. Zrobiła to niedawno, gdy opublikowała zdjęcie wnuków.

REKLAMA

Zobacz wideo Gessler schudła 12 kg. W jaki sposób?

Magda Gessler bez makijażu. Jak wygląda w naturalnej odsłonie?

Magda Gessler jest szczęśliwą babcią Neny i Bernanda (dzieci Lary Gessler) oraz Antoniego (syna Tadeusza Müllera). Restauratorka ma kolejne powody do radości. Niebawem na świecie pojawi się kolejny wnuk. Gessler często pokazuje rodzinne zdjęcia na Instagramie. Tym razem na jej profilu pojawił się kadr z wnukami i z samą gwiazdą. Prowadząca "Kuchenne rewolucje" na zdjęciu prawdopodobnie coś nagrywa i jest całkowicie bez makijażu. Widoczne obok niej kosmetyki wskazują na to, że dopiero miała go nałożyć.

Magda Gessler bez makijażu fot. Instagram.com/magdagessler_official/

Magda Gessler nie poprawia urody

70-letnia Magda Gessler zapewnia, że nie korzysta z dobrodziejstw medycyny estetycznej. - Nigdy się nad sobą nie pastwiłam i nie mam problemów związanych z moim wyglądem. Wydawało mi się zawsze, że jest ze mną zgodny. Ale z mojego obecnego wizerunku cieszę się najbardziej. Lubię w sobie radość, kolor. Ale też lubię moje policzki, brak zmarszczek, nieużywanie żadnych plastycznych historii, bo potem są siniaki. A nie mam na nie czasu, więc nie mogę pozwolić sobie nawet na porządny laser - mówiła w rozmowie z viva.pl.

Jedno z ostatnich zdjęć Magdy Gessler wywołało zamieszanie. "Nic sztucznego, nic obcego. Tak wygląda sztuka dobrego makijażu i fryzury" - podpisała fotografię restauratorka. Po tym, jak jedna z internautek zarzuciła jej, że z pewnością poprawia urodę, gwiazda TVN postanowiła zabrać głos. "Jak skorzystam, pochwalę się i podzielę efektem. Proszę nie insynuować czegoś, czego nie stosuję" - podkreśliła. Więcej zdjęć Magdy Gessler bez makijażu znajdziecie w galerii na górze strony.