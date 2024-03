"Titanic" to jeden z kultowych melodramatów, który wprowadził widza w miłosną podróż Jacka i Rose. Ponad trzygodzinny film jest przepełniony emocjami, a widzowie bardzo go docenili - podobnie jak krytycy oraz Amerykańska Akademia Filmowa, która przyznała obrazowi Oscary w wielu kategoriach. Choć historia kończy się tragicznie, można w niej odnaleźć wiele radosnych momentów. Jednym z nich jest spontaniczny taniec Leonardo DiCaprio z ośmiolatką podczas zabawy na trzecim pokładzie. Dziś Alex Owens-Sarno ma 35 lat. Jak teraz wygląda?

Leonardo DiCaprio tańczył z nią w "Titanicu". Zobaczcie, jak teraz wygląda

"Titanic" bazował na prawdziwej, tragicznej historii statku, który zderzył się z górą lodową i zatonął. Film otrzymał 11 Oscarów, wyrównując rekord statuetek "Ben-Hura" (później do tej listy dołączył Władca Pierścieni: Powrót Króla"). Jako pierwszy w historii przekroczył miliard dolarów przychodu - w sumie ponad dwa miliardy. Do dziś cieszy się popularnością wśród widzów i zyskał miano kultowego. W "Titanicu" śledzimy romans arystokratki Rose, która z wzajemnością zakochuje się w biednym rysowniku Jacku. Kobieta buntuje się i ucieka z ukochanym na trzeci pokład. Dzięki temu poznaje zupełnie inne życie, którego nie zaznała w wyższych sferach. Z pewnością jedną z kultowych scen jest taniec Jacka z ośmioletnią Corą Cartmell. Alex Owens-Sarno dzięki tej epizodycznej roli stała się niezwykle popularna. Kobieta wyznała, że na początku to jej siostra miała odegrać tę scenę, lecz ostatecznie wybrano Alex. Wspominała współpracę z obecnie jednym z najbardziej rozchwytywanych aktorów Hollywood.

Między scenami zamawiał dla mnie kanapkę z masłem orzechowym i dżemem. Tańczył wokół kamery, próbując mnie rozśmieszyć

- opowiedziała w rozmowie z Buzzfeed.com o pracy z DiCaprio.

Czym dziś zajmuje się Alex Owens-Sarno?

W tym roku kobieta skończy 36 lat Okazuje się, że pomimo sporej popularności Owens-Sarno ostatecznie nie zdecydowała się na karierę aktorską. Związała się jednak z branżą. Na co dzień zajmuje się produkcją filmową i improwizacją, a także sporadycznie występuje w skeczach komediowych. 36-latka jest w trakcie pisania książki. Jej aktualne zdjęcia znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.

Alex Owens-Sarno na planie 'Titanica' Alex Owens-Sarno na planie 'Titanica'/instagram.com/alexowenssarno