Wojciech Gola od jakiegoś czasu spotyka się z 15 lat młodszą instagramerką Sofi Siwok. Para chętnie pozuje na warszawskich eventach, gdzie nie szczędzi sobie czułości i ochoczo udziela wywiadów dla fotoreporterów. Związek Goli budzi jednak spore kontrowersje przede wszystkim ze względu na różnicę wieku między zakochanymi. Włodarz Fame MMA ma 35 lat, a influencerka niedawno skończyła 20. Gola odniósł się do krytyki internautów w wywiadzie dla Żurnalisty.

Wojtek Gola ma młodszą o 15 lat partnerkę. Odniósł się do krytyki internautów

Gola w rozmowie z Żurnalistą wyznał, że był zaskoczony krytyką internautów odnośnie do różnicy wieku między nim a jego partnerką. - Dla mnie jest to dziwne. Żyjemy w XXI wieku. Myślałem, że ta tolerancja jest dużo większa na tego typu sprawy i zaskoczyło mnie to bardzo, że na kimś robi wrażenie 15-letnia różnica - tłumaczy. Influencer podkreślił, że "nie jest dziadkiem" oraz nie czuje dużego kontrastu w swoim związku. - Ja mam teraz trzydzieści pięć lat, Sofi skończyła dwadzieścia lat kilka dni temu. Jeśli ona miałaby dwadzieścia lat, a ja miałbym pięćdziesiąt czy sześćdziesiąt, to już by było dużo, że to jest starszy gość. A czy ja jestem takim dziadkiem? Ja nie czuje tej różnicy wieku - wyznał Wojtek Gola.

Wojtek Gola skomentował także zarzuty o rzekomej interesowności swojej partnerki

Rozmowy u Żurnalisty słyną z udzielania odpowiedzi na niełatwe tematy. Gola tym samym odniósł się do innych złośliwych komentarzy w sieci, które wieszczą, że jego nowa partnerka jest z nim dla pieniędzy i zasięgów. Były uczestnik "Warsaw Shore" podchodzi do tego typu głosów ze spokojem, tłumacząc, że na podobne głosy narażona byłaby każda osoba, z który by się związał. - Niezależnie czy to jest Sofi, czy byłaby to inna dziewczyna, to chyba zawsze ta osoba będzie miała zarzucane to, że poleciała na pieniądze, tak jakbym właściwie nie miał nic innego do zaoferowania. Wiele osób takie komentarze pisze, że tylko pieniądze, popularność - stwierdził Wojciech Gola w rozmowie z Żurnalistą.

