Cezary Pazura aktualnie jest szczęśliwym mężem Edyty Pazury, z którą doczekał się trojga dzieci: Amelii, Antoniego i Rity. Aktor znany z takich produkcji, jak "13 posterunek", "Kiler", "Psy" czy "Nic śmiesznego" ma jednak córkę Anastazję z poprzedniego małżeństwa. Jej matką była pierwsza żona aktora - Żaneta, którą Pazura poślubił w 1989 roku.

Cezary Pazura o pierwszej żonie. "Zostałem zostawiony dla innego mężczyzny"

Cezary Pazura poznał swoją pierwszą żonę w Łodzi na warsztatach aktorskich, kiedy ta miała zaledwie 16 lat, a on 24. "Tego samego dnia poszliśmy do łóżka, wieczorem Czarek mi się oświadczył, a rano chcieliśmy już wziąć ślub" - mówiła w jednym z wywiadów sama zainteresowana. Tymczasem aktor miał nieco inne zdanie na temat ich pierwszej randki. "Jakiś czas potem spotkałem ją na Piotrkowskiej i zaprosiłem na kawę. Na drugi dzień rano zapytałem, czy nie chciałaby zostać moją żoną, a ona tylko kiwnęła głową i powiedziała: uhm" - opowiadał w wywiadzie.

Ślub wzięli, kiedy Żaneta była już pełnoletnia. Później doczekali się córki. Szczęście pary nie trwało jednak długo. Pazura w autobiografii "Byłbym zapomniał" przyznał, że ukochana nadużywała alkoholu. Woń mocnych trunków aktor czuł od niej już od rana. Później zaczęła sięgać po marihuanę, a następnie po mocniejsze narkotyki. W 1994 roku nagle zniknęła i zerwała kontakt z rodziną. Co więcej, zrzekła się praw do opieki nad czteroletnią wówczas córką.

Nastka była ciągle ze mną, a ja przeżyłem taki szok, że nie jadłem i prawie nie spałem, bo jedno mrugnięcie córeczki stawiało mnie od razu na równe nogi. I wszystko musiało chodzić jak w zegarku. Córka była ze mną w teatrze, na próbach, w bufecie, garderobie, ciągle gdzieś pod pachą. Chodziliśmy na spacery, czytałem jej książki, usiłowałem gotować. Pamiętam prane w kółko, gotowane, suszone i prasowane pieluchy tetrowe

- pisał Pazura.

W rozmowie z magazynem "Pani" gwiazdor przyznał, że nie chce wspominać tego okresu w swoim życiu. "Wie pan co, jest do dupy, źle mi się układa, seks mnie nie cieszy, chcę umrzeć, ktoś inny bardziej mi się podoba, nie mam ochoty z tym żyć. Tak miałem powiedzieć? Tamten okres chciałbym wymazać z pamięci raz na zawsze. Zostałem zostawiony dla innego mężczyzny. Koniec. Kropka. Pozbawiony wszystkiego, bo wszystko było wspólne. Nie miałem żadnej intercyzy" - mówił. W tym samym wywiadzie powiedział, że w tamtym czasie mierzył się też z myślami samobójczymi. "Byłem w okropnej sytuacji. Chciałem się targnąć na życie. Uratował mnie mój przyjaciel, Olaf Lubaszenko". Ostatecznie pierwsza żona Pazury szukała pomocy w jednym z ośrodków odwykowych. Podczas rozwodu zrzekła się nazwiska męża.

Córka Cezarego Pazury o ojcu. "Mamusiował mi"

Anastazja Pazura obecnie ma 35 lat i zajmuje się grafiką komputerową. Od czasu do czasu pojawia się z ojcem na ściankach. W 2021 roku wystąpiła w "Kulisach sławy" w TVN, gdzie mówiła o znanym ojcu. -Dzwonię do taty również z okazji Dnia Matki, bo jest dla mnie wszystkim - i tatą, i mamą. Ma mocno rozwiniętą kobiecą stronę. Jest bardzo wrażliwy, więc mi mamusiował z takim rzeczami bardzo dziewczęcymi, kobiecymi. Chodziłam do niego z takimi sprawami - wyznała. W tym samym programie aktor opowiadał z kolei, że trudno mu było godzić rolę samodzielnego ojca i aktora. - Zamiast traktować dziecko podmiotowo, mieć dla niego czas, na rozmowę, refleksję, to Anastazja czasami była traktowana jak przedmiot. Musiałem przybiec do teatru, zostawić ją u pani bufetowej, z którą miałem taką umowę, że ona się dzieckiem zajmie, jak ja będę na scenie. Potem do domu szybko położyć spać, rano znowu biec na plan filmowy, ją podrzucić do kogoś. Jak byłem przed rozwodem, nie mogłem dziecka do przedszkola zapisać, bo to musi być zgoda dwojga rodziców. To było bardzo ciężkie. Tego czasu nie da się wrócić, ale Anastazja mówi, tata uspokój się, jesteś najlepszym ojcem na świecie - opowiadał. Warto w tym miejscu dodać, że aktor rok po rozwodzie z matką Anastazji poślubił Weronikę Marczuk. W 2007 para się rozwiodła, a w 2009 roku aktor znów wziął ślub. Tym razem z Edytą Zając (dziś już Pazurą).

Cezary Pazura i Anastazja Pazura Instagram/ czarekpazura