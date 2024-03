Doda to jedna z tych piosenkarek, które często eksperymentują, jeśli chodzi o swój wygląd. W tym przypadku mowa nie tylko o stylizacjach. Wielu było zaskoczonych, gdy na gali tegorocznych Fryderyków pojawiła się w bardzo krótkiej fryzurze. Ścięta grzywka i włosy do szyi zadziwiły wielu. Celebrytka postanowiła pokazać, jak faktycznie wygląda bez doczepianych pasm.

REKLAMA

Zobacz wideo Malwina Wędzikowska pracowała z Dodą. Nie przewidziała jednej rzeczy

Doda w naturalnej odsłonie. Pokazała prawdziwe włosy

Choć na co dzień Doda daje się poznać jako ekscentryczna piosenkarka, zdarza się, że prezentuje też bardziej naturalną stronę. W tym przypadku postanowiła pokazać, jak wyglądają jej włosy, a wszystko przez pogłoski związane z jej wyglądem na gali Fryderyków. Na czerwonym dywanie pozowała w mocno opinającej i wyciętej sukience, ale wielu zwróciło uwagę na jej bardzo krótką fryzurę. Doda stawia raczej na przedłużenie niż skracanie włosów. Tym razem jej krótkie włosy i grzywka wzbudziły spore zainteresowanie. Z tego powodu Rabczewska postanowiła pokazać, jak faktycznie ma się sprawa fryzury. Okazuje się, że gwiazda nie postawiła na drastyczną zmianę wyglądu. Nadal ma włosy za ramiona i najwyraźniej lubi eksperymentować z perukami.

Kochani, palma mi jeszcze nie odbiła, żeby obcinać włosy. Na zdjęciu połączenie parasola z Aquarii i niedzieli Palmowej. Oraz moje naturalne włosy bez żadnych doczepów

- napisała w opisie do zdjęcia.

Doda pojawi się w odgrzewanym show Polsatu?

Gwiazda niewątpliwie od lat jest w kręgu zainteresowania mediów. Pod koniec 2022 roku pojawił się jej nowy album, a piosenkarka promuje go na swoich koncertach. Skończyła niedawno 40 lat, co świętowała z ukochanym na egzotycznych wakacjach. Prowadzi również własną audycję "Dodaphone" dla radia RMF FM. Możliwe, że pojawi się w kolejnym projekcie. Tym razem chodzi o reaktywację "Must be the music". Program cieszył się popularnością, ale jego emisję zakończono w 2016 roku. Jak informowaliśmy, Polsat chciałby zwerbować Dodę, która słynie z ciętego języka. Piosenkarka chciałaby zasiąść w jury "The Voice of Poland", na co miała szansę jesienią, ale wybrała trasę koncertową i własne show w Polsacie. Jak wiadomo, występów uczestników na pewno nie będzie oceniać Elżbieta Zapendowska, która powiedziała Plotkowi, że chce cieszyć się emeryturą. Zabraknie także Kory, która zmarła w 2018 roku. W kwestii osób, które miałyby oceniać występy, mówi się o Justynie Steczkowskiej czy Igorze Herbucie, który wygrał show z zespołem LemON w 2013 roku.

Doda na Fryderykach KAPiF.pl